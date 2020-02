Parità di genere: fondamentale educare le nuove generazioni

Ancora oggi le donne faticano ad affermarsi nei vertici dell’imprenditoria, della politica e delle istituzioni, ma dovrebbe essere possibile raggiungere l’uguaglianza giuridica e sociale rivendicando la differenza di genere grazie alle pari opportunità. Ma che significa pari opportunità? Sono l’insieme degli strumenti giuridici contro qualsiasi forma di discriminazione che si basi sul sesso, sulla religione, sul credo politico, sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età e sull’orientamento sessuale affinché non sia ostacolata la partecipazione di un soggetto alla vita sociale, economica e politica di un paese civile.





Per il raggiungimento di questo fondamentale traguardo di civiltà ritengo che un ruolo basilare debba essere svolto dallo Stato, il quale deve comprendere e accogliere le istanze delle donne e di tutti i “soggetti deboli” assumendo scelte politiche e emanando norme specifiche che superino le condizioni sfavorevoli per concretizzare un’effettiva parità. Si dovrà quindi eliminare ogni forma di violenza nei confronti delle donne, sia nella sfera privata che in quella pubblica, partendo da concetti semplici come riconoscere e valorizzare il lavoro domestico non retribuito che, oltre non essere considerato, costringe una donna a dover dipendere economicamente da qualcuno; fornire un servizio pubblico che possa essere di supporto, come gli organismi di ascolto; potenziare il sistema delle infrastrutture, quali ad esempio asili, così che le donne non debbano essere messe in condizione di scegliere tra famiglia e figli da una parte e lavoro dall’altra.





E se le leggi possono fissare questi obiettivi, essi potranno essere realizzati soltanto se ci sarà un vero cambiamento del sentire sociale che potrà essere favorito con una educazione alla parità di genere. Sarà quindi imprescindibile educare dal principio le nuove generazioni all’insegna della valorizzazione delle differenze e della parità di genere circa la possibilità di espressione e di realizzazione personale. Solo così si può arrivare ad una svolta definitiva e quanto mai necessaria. Il cammino verso una piena parità delle opportunità è lungo ma non impossibile.