Alghero: Enrico Daga rottama la mesa

Ne riportiamo di seguito l'opinione. " Reputo tutto questo un gigantesco passo indietro. L'italia ha un "tumore" che la sta divorando: la burocrazia. Mentre il mondo corre spedito e il mercato ne detta i suoi tempi implacabile, noi restiamo inchiodati a causa delle lungaggini di un sistema datato, farraginoso, che incide in negativo sulle imprese per più di 57 miliardi all'anno (dati Cgia Mestre). Alghero non è da meno.





Il suo consiglio comunale, che anni fa aveva creato una fondazione (META) per uscire dalla palude della politica e soprattutto della burocrazia e dotarsi di uno strumento snello, fuori dalle delibere di giunta e delle passerelle, potenzialmente capace di incidere in un mercato in costante e rapida evoluzione in cui territori agguerriti innovano a tempo di record, cosa fa? Crea "la Mesa". Una sorta di catena ideale capace di legare i testicoli fino al collo in modo da rendere impossibile la corsa. Una metafora, ma mica tanto, che identifica un luogo della politica in cui zia Peppina tra un'ostia e una sagra, dovrà decidere insieme agli albergatori e i comitati di quartiere, come fare concorrenza a Ibiza. Insomma, quando non si sa che c. fare, si creano i tavoli ".









La riflessione di Daga si conclude che un :" Buona fortuna Alguer ".

Lo strumento individuato dalla amministrazione comunale per il rilancio e la programmazione del turismo, il tavolo allargato a tutte le realtà socio economiche e istituzionali della città, del quale proprio in questi giorni è stato diffuso l'avviso di partecipazione, è giudicato da Enrico Daga, imprenditore del comparto turistico di Alghero ma già esponente politico del Partito Democratico, in maniera decisamente negativa.