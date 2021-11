La crisi del Barcellona

E’ difficile pensare che un club possa passare dall’essere una delle squadre più forti del pianeta ed una delle più acclamate, con i migliori giocatori al mondo, ad una squadra in profondissima crisi da ogni punto di vista. Questo è però proprio quello che è successo al Barcellona, che sta vivendo una parabola discendente senza precedenti nel calcio spagnolo e forse mondiale.





scommesse sportive i bookmaker stanno iniziando a rivedere le quote rilasciate a inizio stagione sulle grandi competizioni come la Liga e la Champions League. Il club catalano era una potenza sul campo e anche dal punto di vista finanziario e di marketing. Durante l’estate però c’è stato il clamoroso addio di Messi, svincolato a parametro zero, e da allora la squadra si indebolita a tal punto che oggi anche nell’ambito dellei bookmaker stanno iniziando a rivedere le quote rilasciate a inizio stagione sulle grandi competizioni come la Liga e la Champions League.





Dov’è finito il Barça di una volta?





Il Barcellona dei grandi campioni ha incantato per anni qualsiasi appassionato di calcio del pianeta. Fenomeni come il già citato Messi, considerato uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, sono cresciuti ed hanno vinto tutto nella squadra blaugrana. Ma, negli anni, a vestire la prestigiosa maglia catalana ci sono stati anche Ronaldinho, Xavi, Iniesta e Neymar.





Impossibile poi dimenticare il Barça di Pep Guardiola, che in cinque anni ha raccolto un numero impressionante di successi, tra cui un indimenticabile triplete, facendo diventare il tecnico spagnolo l’allenatore più vincente della storia.

Oggi purtroppo questo Barcellona non esiste più e al suo posto c’è un club che arranca in campionato – al momento in cui scriviamo è settimo – ed è letteralmente sprofondato in Champions League, dove è all’ultimo posto del suo girone con zero punti. La situazione dal punto di vista del calcio giocato è drammatica, tanto che si è già parlato di un possibile esonero dell’allenatore Koeman, anche se tutte le voci sono state smentite ufficialmente.





La crisi finanziaria con debiti per oltre 1 miliardo





Alla base dei problemi del Barcellona c’è però la situazione finanziaria del club, che di riflesso condiziona anche le prestazioni in campo ed influenza negativamente la condizione psicologica dei giocatori e in generale l’intero ambiente.





sport – sta vivendo un momento molto difficile a causa della pandemia di Coronavirus, che ha ridotto drasticamente gli incassi delle ultime due stagioni. Ma al Barcellona la crisi ha assunto dimensioni davvero difficili da gestire. Il calcio – come tutto il mondo dello– sta vivendo un momento molto difficile a causa della pandemia di Coronavirus, che ha ridotto drasticamente gli incassi delle ultime due stagioni. Ma al Barcellona la crisi ha assunto dimensioni davvero difficili da gestire.





Nel bilancio consuntivo della stagione 2020/2021 il club catalano ha fatto segnare una perdita di 481 milioni di euro, mentre non è stata raggiunta la previsione di fatturato pari a 791 milioni a causa del mancato ritorno del pubblico negli stadi. Per la stagione 2021/2022 il cda ha approvato un bilancio di previsione pari a 765 milioni di euro.





A preoccupare è soprattutto il debito del club blaugrana, che ammonta a ben 1,35 miliardi di euro. Proprio questo è il motivo che ha portato al forte ridimensionamento del monte ingaggi ed in particolare all’addio di Messi e di Antoine Griezmann.





Un dato in particolare fa riflettere: i salari dei giocatori rappresentavano (prima dell’estate 2021) il 103% del fatturato. In pratica il club spendeva per gli stipendi più di quanto fatturava. Le cifre, a detta degli stessi amministratori, sono superiori del 25-30% rispetto ai diretti rivali europei.





La “cura” passa dal taglio degli stipendi





riduzione degli stipendi a partire dalla stagione in corso e per i prossimi anni. Per cercare di monitorare ed arginare la situazione sono stati organizzati incontri con i “socios”, sostenitori azionisti e vera anima del club. Il percorso necessario per il Barcellona è rappresentato da un inevitabilea partire dalla stagione in corso e per i prossimi anni.





Già oggi, dopo la partenza di Messi e di altri grandi nomi, la disponibilità finanziaria destinata ai salari è stata ridotta drasticamente. I dati pubblicati a fine settembre hanno evidenziato un calo dai 347 milioni di marzo 2021 ai soli 97 milioni di oggi.





Solo due anni fa il club spendeva per gli stipendi 671,4 milioni. Oggi, nella classifica del salary cap della Liga il Barcellona è settimo, davanti alla neopromossa Espanyol, l’altra squadra cittadina di Barcellona. La “cura” è indispensabile, ma se darà i suoi frutti potrà far tornare presto il Barça nell’Olimpo del calcio mondiale.