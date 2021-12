Si è conclusa con successo a Seneghe la XVI edizione di Prentzas Apertas

Non più solo un momento di festa e convivialità ma soprattutto un’occasione importante di opportunità perché le aziende locali possano crescere nella qualità, nella competenza e nella professionalità in un comparto vitale per il territorio e per tutta l'isola. Un programma nutrito che si è articolato tra ventisei ospiti e esperti del settore, con i vertici nazionali delle Città dell'Olio, i vari esponenti sardi e nazionali dell'olio extravergine di oliva, dei Comuni del Montiferru e della Regione, e una decina di aziende del territorio, con diversi appuntamenti dalla mattina alla sera nella storica Casa Aragonese. E ancora le esposizioni dei macchinari agricoli e degli artigiani a Casa Pili, un percorso enogastronomico pensato ad hoc tra le attività di ristoro del paese e la cucina d’autore giovane e creativa a base di olio extravergine di oliva, tradizione e cultura a Casa Addis, a cura dello chef patron Pierluigi Fais del ristorante “Josto”, eccellenza sarda tra innovazione e tradizione nelle due sedi di Oristano e Cagliari, inserito nella lista dei 50 Top Italy 2022. A seguire dopo gli incontri le immancabili degustazioni a base di bruschette di pane con le diverse varietà di olio extravergine di oliva di Seneghe e un buon bicchiere di vino del Montiferru.





Tra i protagonisti che hanno animato il dibattito, il Presidente dell'Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, Michele Sonnessa e il suo incontro con Seneghe, tra le città fondatrici dell’associazione nata nel 1994: “Prentzas è una bellissima iniziativa, molto interessante, non solo in termini di presentazione delle cultivar locali, ma soprattutto perché è stata una occasione di approfondimento, dibattito e di diversi incontri, in cui abbiamo avuto modo di parlare delle tante iniziative che l'associazione nazionale mette in campo”. Tra i diversi problemi emersi, quello della necessità di porre delle regole al mercato e stabilire un giusto prezzo dell'olio extravergine d'oliva di qualità che a causa della grossa distribuzione delle multinazionali, in cui un olio non necessariamente buono viene venduto a un basso costo come olio extravergine, non riesce a tenere la concorrenza. Si è parlato quindi nel corso degli incontri di quanto sia allora fondamentale attivare una serie di iniziative sulla formazione, sulla comunicazione e sulle possibilità che l’olioturismo, può offrire al territorio. Ovvero il turismo esperienziale focalizzato sulla produzione olearia che mira a diffondere le principali caratteristiche e i processi di produzione dell'olio extravergine di oliva, alimento principe della dieta mediterranea.





“È stato un bel momento di confronto, c'erano anche molte aziende presenti. Abbiamo parlato principalmente dell’olioturismo, un tema al quale siamo molto legati e sul quale ci siamo focalizzati. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo fatto un lavoro molto significativo, e siamo felici perché a gennaio 2020 finalmente un emendamento sulla legge di bilancio, una legge sull’olioturismo, al pari della legge sull’enoturismo è diventata realtà - ha proseguito Sonnessa - Il 3 novembre scorso sono stati approvati dei decreti attuativi e quindi una straordinaria opportunità per il territorio, non solo perchè pone i produttori olivicoli nelle stesse condizioni di godere delle agevolazioni dei colleghi, mi riferisco all’Iva e all’Irpef, ma soprattutto pone l’olio di qualità al centro di un palcoscenico straordinario per il turismo enogastronomico, assett importantissimo del made in Italy, una straordinaria occasione di rilancio di questo settore. Io mi auguro che questo aspetto importante e questa opportunità dell'olioturismo possa essere colta.”. Diventa quindi strategica la comunicazione che non può essere lasciata alle multinazionali ma che deve essere in grado di far percepire questo plus di valore, di raccontare il valore che c'è intorno all'olio extravergine di oliva che non è solo prodotto - come è stato più volte sottolineato da Sonnessa e dai diversi relatori nel corso degli incontri - ma è soprattutto prodotto, paesaggio, ambiente, territorio, cultura, biodiversità, e quindi un connubio di valori straordinari che devono essere comunicati nel modo giusto: “Affinché il consumatore si predisponga a capire la qualità e il plus valore di questo prodotto e a pagarlo il prezzo giusto e remunerativo per gli olivicoltori, i tanti eroi che lavorano quotidianamente e che conservano un patrimonio immenso e prezioso, ambientale e paesaggistico di biodiversità”, ha aggiunto il presidente dell'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio.





Raccontare quindi il territorio e tutto il processo dell’olivocoltura non solo all'interno di un comparto agricolo ma anche e soprattutto culturale, come ha sottolineato Diego Loi, Sindaco di Santu Lussurgiu, Presidente dell'Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano dal 2016, Consigliere Regionale della Sardegna: “Prentzas Apertas rappresenta una parte importante dal punto di vista turistico e della promozione delle produzioni. Tradizione e cultura caratterizzano i nostri paesi, ed è importante mettere in campo delle iniziative per permettere un'applicazione strutturale coinvolgendo anche le Istituzioni”. Una manifestazione che ha dato grande spazio non solo alle degustazioni ma soprattutto alla parte convegnistica in cui si è parlato anche di come commercializzare l'olio extravergine di oliva di qualità, attraverso operazioni di marketing, ma anche di formazione nelle scuole, a partire dalle elementari fino agli Istituti agrari e alberghieri, e soprattutto di sensibilizzazione e formazione dei consumatori che percepiscono ancora oggi l'olio come una commodity, un prodotto piatto, che non è capace di differenziazioni.

