Il corto "Mousie" di David Bartlett premiato come miglior film del Puntodivista Film Festival

Miglior soggetto è risultato invece quello di “Feeling Through”, di Doug Roland (USA). Premio per la miglior fotografia a “Dharma Bums”, di Francesco Catarinolo (Italia). Ed è italiano anche il corto premiato per il miglior montaggio: “Lo chiamavano Cargo”, di Marco Signoretti. Le stesse pellicole, tra le 17 finaliste, hanno riscosso anche i consensi del pubblico, che ha votato in sala sia nel corso delle cinque serate precedenti, sia nel Comune sardo prescelto (quest’anno il compito è spettato a Belvì).





I premi sono stati così ripartiti: Premio Pubblico Ex aequo a “La Banjera” (regia) e “Lo chiamavano Cargo” (montaggio). Premio Pubblico Giovani Ex aequo a “Dharma Bums” (fotografia) e “Feeling Through” (soggetto). Premio Pubblico Belvì Ex aequo a “Mousie” (miglior film) e “Lo chiamavano Cargo” (montaggio). «Anche quest’anno – è il commento del presidente di Art’In, Romano Usai – abbiamo registrato un’elevata qualità delle opere in concorso, giunte da tutto il mondo. Nonostante i problemi causati dalla pandemia, per fortuna non è venuta a mancare la creatività di registi, sceneggiatori, fotografi e montatori. In molti casi abbiamo assistito a eccellenti performance di attori, a volte conosciuti, altre volte alla loro prima esibizione. Il cinema, insomma, mostra la sua vitalità e la capacità di rinnovarsi.





La speranza è che, al più presto, vengano adottate efficaci misure che consentano a questo settore di riprendere a camminare. Per quanto ci riguarda, il solo fatto di aver avuto nuovamente il pubblico in sala, pur con tutte le restrizioni del caso, è già un piccolo successo che ci aiuta a uscire da un incubo». La serata di ieri, al Teatro Adriano di Cagliari, ha proposto anche un interessante dialogo con la montatrice Anna Napoli (alla quale è stato assegnato un simbolico premio alla carriera), a cura del giornalista Sergio Naitza, e le “incursioni corsare” delle cantanti e attrici Rossella Faa e Manuela Loddo, con il sottofondo musicale di Fabio Piazzalunga.

Cagliari, 23 dicembre 2021 – Il britannico David Bartlett, con il suo corto “Mousie”, ha vinto il premio per il miglior film della 14a edizione del PuntodivistaFilmFestival, il concorso internazionale di cinematografia organizzato dall’associazione culturale Art’In di Cagliari. Ieri sera, alla presenza di buona parte degli autori (alcuni di loro sono rimasti bloccati nei rispettivi Paesi a causa delle restrizioni Covid), sono state premiate le opere vincitrici scelte dalla giuria composta da registi, sceneggiatori, direttori della fotografia e giornalisti. Il premio per la miglior regia è andato allo spagnolo Sergio Martì, con “La Banjera”.