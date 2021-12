Alghero: il violino di Maristella Patuzzi per i Martedi di Natale dell'istituto Verdi

Maristella Patuzzi ha registrato a soli 11 anni in duo con suo padre Mario, Tzigane di Ravel per la Radiotelevisione svizzera ed a soli 13 anni ha pubblicato un disco dal vivo per Sony. Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, ha tenuto concerti in Europa, Russia, Asia, Stati Uniti, Africa, Canada, Australia e America Latina solo per citarne alcuni. A 17 anni ha ottenuto la maturità a Lugano e il diploma di violino con il massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio di Milano. Nel 2009 ha ottenuto il Master presso l'Indiana University di Bloomington e nel 2011 il Master al Conservatorio della Svizzera italiana sempre con il massimo dei voti. Dal 2013 incide per Brilliant Classics, Decca e Dynamic. Attualmente suona su un violino Michael Platner, Roma 1728.





Il prestito di questo strumento rientra nell'attività del progetto "Adopt a Musician", una fra le iniziative ideate e gestite da MusicMasterpieces di Lugano. Programma della serata: • Astor Piazzolla Fugata-Adiós Noniño Fantasia per violino • Sergej Prokofiev Sonata Op. 115 • Niccolò Paganini “Nel cor piú non mi sento” dalla Molinara • Eugène-Auguste Ysaÿe Sonate Op. 27, N'5 Aurora e Danza Rustica per violino solo • Heinrich Wilhelm Ernst • Der Erlkönig Gran Caprice Op. 26 Il concerto è gratuito, per partecipare è necessaria la prenotazione on line e il Green Pass. Link prenotazioni https://bit.ly/iamverdi-28dic2021 Per Informazioni:

L'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo della Fondazione Alghero, tre incontri musicali che si terranno presso la Sala Conferenze de Lo Quarter (II Piano) I concerti del Verdi - I martedì di Natale Il terzo appuntamento Martedì 28 dicembre 2021 alle 19:00, nella sala conferenze del Quarter con Maristella Patuzzi e il suo violino.