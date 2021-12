Cultura L'ambiente negli scatti di Silvia Crippa e Giorgio Zara: mastra alla Manifattura Tabacchi di Cagliari

Dal 23 dicembre al 15 gennaio gli spazi di OpificioInnova ospitano la mostra fotografica "164 passi: Sardegna dallo zenit al nadir" di Silvia Crippa e Giorgio Zara. La Sardegna vista dal cielo in un percorso dove la storia, la natura e l’attività umana si intrecciano dando luogo a una terra antica dove la pietra, il mare e l’uomo sono indissolubilmente legati. Silvia Crippa, biologa, e Giorgio Zara, fotografo di natura, hanno realizzato un perfetto connubio: per entrambi la fotografia è un modo per raccontare l'ambiente con strumenti e tecniche fotografiche che adottano i più disparati punti di vista. Qui la prospettiva adottata rivela particolari inaspettati. Il punto di vista trasforma la percezione della realtà e la svela nel suo significato più profondo. Una visione particolare dei dettagli che ispirano l'immaginazione indirizzandola verso un’attenzione spesso persa nel contesto generale. La mostra è aperta dalle ore 9 alle ore 19 dal lunedì al venerdì, l'ingresso è gratuito.