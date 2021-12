Alghero: politiche linguistiche - C'è un nuovo progetto: "La comèdia de la vida" (bilingue)

Il laboratorio in via di attuazione con un ulteriore finanziamento dell’Assessorato alla Cultura della Regione è denominato “La Comèdia de la vida”, proposto dall’Associazione culturale Les Bruixes. Il laboratorio di 30 ore è gratuito e aperto a 20 partecipanti che ne facciano richiesta, nell'ambito del progetto “Laboratori culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna". L'obbiettivo è lavorare teatralmente sulla forma, il fascino, la forza espressiva e la naturalezza comunicativa propria della lingua e del popolo di Alghero. Anziani, giovani, meno giovani possono superare insieme ragioni ed elementi di separazione e allontanamento, e condividere un comune progetto con l’obiettivo ultimo di appartenere ad un medesimo tessuto linguistico e culturale. Il primo appuntamento è previsto per il 22/12/2021 presso IIS Alghero nella sede dell'IPIA in via Don Minzoni, alle ore 18,00.





Per partecipare è necessario prenotare ai numeri 389 9848807 - 3452121921. L'ingresso e la partecipazione sono subordinati al possesso del green pass.





Al via lo laboratori lingüístic en català de l'Alguer "La comèdia de la vida" la promoció i valorització de l’alguerés amb el coordinament de l’Assessorat a la Cultura del Municipi de l’Alguer en l’àmbit de les polítiques lingüístiques predispostes amb la Regió Sardenya. Les normes contengudes en la lei regional 22/2018 en matèria de tutela i disciplina de les minories lingüístiques històriques, en aplicació de la lei 482/1999 consenteixen de posar a disposició contributs pels projectes en llengua catalana de l’Alguer. Després dels quatre projectes actuats a febrer, les iniciatives continuen amb un altre projecte propost en l’àmbit de la lei regional que posa a disposició contributs per la llengua catalana de l’Alguer. Lo laboratori en via d’actuació amb un ulterior financiament de l’Assessorat a la Cultura de la Regió és denominat “La Comèdia de la vida”, propost de l’Associació cultural Les Bruixes.





Lo laboratori de 30 hores és gratuït i obert a 20 participants que ne facin demana, en l'àmbit del projecte "Laboratoris culturals en les llengües minoritàries parlades en Sardenya”. L'objectiu és lo de treballar teatralment sobre la forma, l’atracció, la força expressiva i la naturalesa comunicativa pròpia de la llengua i del pòpul de l'Alguer. Ancians, joves i no, poden superar junts raons i elements de separació i allunyament i compartir un projecte comú amb la finalitat última d’apartendre a un mateix teixit lingüístic i cultural. Lo primer apuntament és previst pel 22-12-2021 a l'IIS de l’Alguer en la sede de l'IPIA al carrer Don Minzoni a les 18:00.





Per participar és necessari prenotar als números 389 9848807 - 3452121921. L'entrada i la participació són subordinats a la possessiò del “green pass”.

Continua la promozione e valorizzazione dell'algherese con il coordinamento dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero nell'ambito delle politiche linguistiche coordinate con la Regione Sardegna. Le norme contenute nella legge regionale 22/2018 in materia di tutela e disciplina delle minoranze linguistiche storiche, in applicazione della legge 482/1999 consentono di mettere a disposizione risorse per i progetti in lingua catalana di Alghero. Dopo i quattro progetti attuati a febbraio, le iniziative proseguono con un altro progetto proposto nell’ambito della legge regionale che eroga risorse per la lingua catalana di Alghero.