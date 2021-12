Il Cinema in concerto al Verdi di Sassari - Straordinario Natale in Teatro





Costo del biglietto: € 10,00 Botteghino del Teatro Verdi: TEL. 079 236121 Orario di biglietteria: dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì. Prevendite online su www.teatroeomusica.it al link: https://www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx ...





Direzione artistica e Direzione cori: M° Vincenzo COSSU

Solisti e cori:

Insieme Vocale Nova Euphonia

Corale Studentesca "Città di Sassari"

Pianoforte: Andrea BUDRONI / Valentino Cubeddu

Chitarra: Gabriele Griva – Percussioni: Gabriele SERRA

Basso Elettrico: Viola Tanca / Alessandra Daidone

Viola: Riccardo CHERCHI

Sax: Leonardo TAVERA

Ufficio Stampa: Luciana Satta

Service Audio-luci: Cooperativa Teatro e/o Musica e Nova Euphonia

Fonica: Marcello Cubeddu

Service Video: Tony Grandi





IMPORTANTE: Gli ingressi avverranno previa presentazione del greenpass rinforzato (vaccinale o da guarigione) e nel rispetto delle vigenti norme anti Covid.

La magia del cinema, il fascino della poesia e l'emozione del concerto dal vivo. Questo Giovedì 23 dicembre alle ore 21, il Teatro Verdi di Sassari (via Politeama) accoglierà la decima edizione del Cine-concerto, format multimediale che fonde musica, cinema e poesia, ideato nel 2010 dal Maestro Vincenzo Cossu. In scena le formazioni dirette dal M° Cossu: l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca "Città di Sassari", in un repertorio che comprenderà musiche di Morricone - Zimmer - Queen -Williams- Piovani - Paul e Pasek - Lady Gaga - Cohen – Shore. L'evento, che si avvale della direzione artistica dello stesso Vincenzo Cossu, è una co-produzione dell'Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia con la Teatro e/o Musica soc. coop. e la Corale Studentesca Città di Sassari ed è patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal MIC, dalla Fondazione di Sardegna dal Comune di Sassari nell'ambito degli eventi per il Natale Sassarese. Realizzazioni multimediali di Carlo Enrico Cossu.