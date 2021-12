Nuoro: il concerto di Natale chiude la stagione

Il programma prevede l'esecuzione del "Vespergesang" op.121 per coro maschile e violoncello di F. Mendelssohn cui seguirà "A ceremony of carols" op. 28 per coro femminile e arpa di B. Britten. L'ultima parte del concerto sarà dedicata al mistero della nascita del Bambino "Lux, la luce che brilla nelle tenebre". All'arpa Beatrice Melis; al violoncello Paolo Tedde; solisti e coro del Complesso Vocale di Nuoro; direzione Franca Floris. Buon Natale! L’ingresso è gratuito.

Giovedì 23 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Domenico Savio a Nuoro il CVN avrà il piacere di chiudere la Stagione di musica classica dell'Ente Musicale di Nuoro con il concerto di Natale " Wolcum Yole". Ed è un Natale davvero benvenuto, questo, secondo e speriamo ultimo anno della funesta pandemia!