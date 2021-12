Tempio: un concerto indimenticabile - Francesco Demuro incante il Teatro Crmine

“Il mio primo palcoscenico sono state le casse di birra capovolte poste all’interno del bar di mia madre,” ha raccontato “ oggi calco i teatri più importanti del mondo ma quelle casse di birra non le dimentic!”. Una vita fatta di incontri che con il tempo sono stati artefici della svolta professionale . “ Il Maestro Muti mi fece cantare in sardo e alla fine disse agli altri della compagnia : Sentite come respira!” La sua prima vita si è materializzata quando sul palco è apparso Pietro Nieddu che con la chitarra lo ha accompagnato per l’esecuzione di due cavalli di battaglia : la Timpiesina e Disispirata. Un gesto particolarmente generoso ha segnato la conclusione della performance dell’acclamato tenore. Francesco Demuro ha donato alla città di Tempio Pausania due costumi di scena di Giovanni Manurita ( Giovanni Manurrita), altro nome illustre della storia culturale cittadina ” Dono a Tempio gli abiti di scena di Manurita perché questa è la sua città !” ha detto. Applausi a scena aperta anche per il pianista Andrea Certa che ha accompagnato Francesco Demuro condividendo con lui il palco e il successo della serata. L’accademia Bernardo De Muro, con la direzione artistica di Fabrizio Ruggero, ha messo a segno un successo popolare e artistico, destinato al ricordo. La presidente Sara Russo, eccellente organizzatrice degli eventi per la celebrazione del 140° anniversario dei due grandi Gavino Gabriel e Bernardo De Muro, grazie alle scelte del direttore artistico, ha saputo riunire personalità eccellenti del panorama culturale e musicale nazionale anche per la pubblicazione del libro “Le carte della Memoria. Vita e Arte di Bernardo De Muro” .





Un lavoro certosino di vera ricerca curato dal musicologo Prof. Francesco Zimei, e dal M° Vincenzo De Vivo. La prefazione del volume è stata redatta dal prof. Giovanni Maria Fara, presidente dell’Eurispes che ha sostenuto l’iniziativa attraverso l’istituto da lui fondato. L’Accademia Musicale Bernardo De Muro ha accolto l’iniziativa della Regione Sardegna e del Comune di Tempio Pausania volta a sostenere e a promuovere tutte quelle iniziative utili per la valorizzazione del territorio attraverso le grandi figure di un tempo passato da preservare e attualizzare. .

Il Sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel recuperare la memoria storica della città attraverso i suoi figli Gabriel e De Muro per valorizzare il territorio dal quale le due eccellenze sono partite. Per l’assessore regionale alla cultura Andrea Biancareddu l’impegno della regione è totale e punta alla valorizzazione della cultura attraverso tutte le sue forme, dall’archeologia alla storia, alla musica e alla letteratura. Il Palco centrale della galleria del Teatro del Carmine ha ospitato tutte le autorità politiche e militari, oltre che i rappresentanti della giunta comunale, significativa la presenza della Prefetta di Sassari Paola Dessi per la prima volta a Tempio dalla sua nomina. La serata ha raccontato anche le “due vite” di Francesco Demuro. Una vita, ormai lontana, legata ai suoi esordi da bambino prodigio, innamorato del canto a chitarra.