Antas Apertas chiude in bellezza: con "il patriarca" Mauro Palmas - Si presenta l'album Meigama con Arrogalla

Titoli di coda a San Sperate di Antas Apertas, la rassegna di Antas Teatro ospitata nello spazio della compagnia in via Arbarei. Martedì 21 e mercoledì 22 dicembre, alle 20, il musicista e compositore, pietra miliare della musica sarda e mediterranea Mauro Palmas e il compositore elettronico Francesco Medda, alias Arrogalla presentano Mei gama, il loro primo album in duo. Sul palcoscenico dello Spazio Antas Mauro Mauro Palmas al liuto cantabile e alla mandola e Francesco Medda Arrogalla al computer, con gli allestimenti realizzati dall’artista Giampaolo Mameli.

Meigama in sardo definisce una dimensione temporale, uno stato d'animo, i colori del pomeridiano in una determinata parte dell’anno. È un disco politico, strumentale, dove ogni elemento presente è stato analizzato con cura. Mauro Palmas suona e compone con liuto cantabile, mandola e mandoloncello, elementi che spaziano dalla tradizione sarda e mediterranea alla contemporaneità, selezionando con cura piccoli elementi e nodas. Questi materiali vengono organizzati in modo elegante ed essenziale all’interno delle produzioni di Francesco Medda, tra elettroacustica, paesaggi sonori e ambient, arricchendosi di tanto in tanto di elementi provenienti dall’hip hop astratto e dal dub.

Il disco ha otto tracce, dura 35 minuti e la sua copertina è in bucchero nero, una delle tecniche ceramiche più antiche, realizzata dall’artista Giampaolo Mameli.

LA PRODUZIONE DEL DISCO

La produzione di Meigama è stata affidata a Meigama, team di produzione e management diretto da Luca Zoccheddu. Meigama ha coordinato tutti gli aspetti della produzione del disco, che per una curiosa coincidenza ha lo stesso nome di chi lo produce. La grafica è stata affidata a Rinaldo Crespi che, unitamente a Luca Spano, ha ripreso gli elementi grafici dalle opere dell’artista Giampaolo Mameli il quale ha realizzato la copertina in bucchero nero. La registrazione, il missaggio e il mastering sono stati affidati a Corrado Tolu.

Il disco ha ricevuto un supporto fondamentale da associazioni, festival e istituzioni culturali come Antas Teatro, Chourmo/Marina Cafè Noir, European Jazz Expo’, Fondazione Giuseppe Dessì, Le Ragazze Terribili, Mare e Miniere, Museo Nivola.

Ingresso alla serata 8 € - Ingresso + CD 15 € - Ingresso + CD deluxe ceramica in bucchero (pezzi unici) 50 €. Info e prenotazioni al numero 320 600 73 95 (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30).

Antas Apertas è realizzato con il contributo del Fondo Unico Spettacolo, della Regione autonoma della Sardegna, del Comune di San Sperate.