Sassari: lunedì in Cattedrale concerto "in natività domini"





Il programma comprende il Magnificat in Si bemolle maggiore per soli, coro e archi di Francesco Durante e la cantata Languet anima mia di Francesco Bartolomeo Conti, dirette da Matteo Taras, insieme alla Messa n. 2 in Sol maggiore D167 per soli, coro e archi di Franz Schubert diretta da Luca Sirigu. «Le due corali si sono unite per costruire una proposta che comunicasse passione per la musica e desiderio di condivisione e siamo felici di presentarla al pubblico», aggiunge la presidente della “Santa Cecilia”, Denise Gueye. Per accedere al Duomo sarà necessario esibire il green pass rafforzato, con controllo della temperatura e obbligo di indossare la mascherina fino all’uscita.





Il concerto sarà replicato con le stesse modalità il giorno seguente, martedì 21 dicembre, alla Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” di Nuoro. L’appuntamento è realizzato con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Nuoro, Arcidiocesi di Sassari e Fondazione Accademia Casa di popoli, in collaborazione con la Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” di Nuoro.

L’Associazione Corale Luigi Canepa e la Polifonica Santa Cecilia di Sassari saranno protagoniste insieme, lunedì 20 dicembre alle 20,30 nella cattedrale di San Nicola a Sassari, dell’evento “In nativitate domini”, concerto sinfonico-corale con l’Orchestra d’archi Enarmonia e quattro giovani cantanti sardi: i soprani Ilaria Vanacore e Valentina Satta, il tenore Claudio Deledda e il basso Francesco Solinas. La grande attesa e la voglia di musica dei sassaresi hanno portato a esaurire nel giro di poche ore le prenotazioni per i 150 posti disponibili al Duomo. «In questo momento ancora difficile ma di speranza e fiducia nel futuro – spiega Federico Tolu, presidente della “Canepa” – aumenta la voglia di normalità, specialmente per le associazioni che vogliono tornare davanti al pubblico per offrire un momento di serenità».