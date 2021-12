Alghero: al Quarter i Concerti del Verdi - I Martedì di Natale con il Brass Quinte

I componenti del Quintetto sfruttano al massimo e talvolta in modo fantasioso le qualità e potenzialità dei singoli strumenti, facendone conoscere al pubblico le possibilità tecniche ed espressive. Tutti i concerti sono gratuiti, per partecipare è necessaria la prenotazione on line e il Green Pass. Link prenotazioni Brass Quinte > https://bit.ly/iamverdi-21dic2021 Per Informazioni: Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi Alghero +39 350 1508005

L’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo della Fondazione Alghero, tre incontri musicali che si terranno presso la Sala Conferenze de Lo Quarter (II Piano) I concerti del Verdi - I martedì di Natale Il secondo appuntamento Martedì 21 dicembre 2021 alle 20.30. Protagonista della serata saranno le sonorità jazz del Brass Quinte, composto da Emanuele Dau e Dario Zara (trombe), Michele Garofalo (corno), Giuseppe Nuzzaco (trombone), Roberto Greco (tuba) Il Quintetto di Ottoni si è formato all’interno dell’Orchestra dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis”, ed è formato dalle prime parti della stessa. Presenta un repertorio molto vasto che comprende pagine originali, trascrizioni, arrangiamenti in stile jazz e composizioni contemporanee, proponendo un entusiasmante viaggio musicale attraverso stili ed epoche diverse.