Cagliari: a Villa Satta interessante appuntamento con Gian Maria Tosatti

L’evento è gratuito e per partecipare occorre registrarsi su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ied-talk-a-return-to-life-224006478407 Gian Maria Tosatti nasce nel 1980; vive e lavora a Napoli. Formatosi nel campo performativo, inizia a Roma un percorso al confine tra architettura e arti visive, realizzando installazioni site specific. Tra il 2008 e il 2018 vive e lavora a New York, prima di ristabilirsi in Europa. Il suo lavoro consiste principalmente in grandi installazioni site specific concepite per interi edifici o aree urbane. La sua pratica coinvolge spesso le comunità connesse ai luoghi in cui le opere prendono corpo. Tosatti è anche un giornalista e scrittore. È editorialista per il Corriere della Sera e per la rivista Opera Viva. Scrive saggi sull'arte e la politica.





Ha esposto anche presso l’Hessel Museum del CCS BARD (New York – 2014), museo MADRE, (Napoli - 2016), il Lower Manhattan Cultural Council (New York - 2011), La Galleria Nazionale (Roma - 2017), il Petah Tikva Museum of Art (Petah Tikva - 2017), il Museo Archeologico di Salerno (Salerno - 2014) American Academy in Rome (Roma – 2013), Museo Villa Croce (Genova – 2012), Palazzo delle Esposizioni (Roma - 2008), Chelsea Art Museum (New York - 2009), BJCEM (2014).

Allo IED Cagliari ospite del secondo appuntamento di IED Talk è Gian Maria Tosatti. L’artista visivo italiano che vive e lavora a Napoli sarà a Villa Satta il 17 dicembre alle 18.00 in aula Morelli. I suoi progetti sono indagini a lungo termine sui temi legati al concetto di identità, sia sul piano politico che spirituale. Il suo lavoro consiste principalmente in grandi installazioni site specific concepite per interi edifici o aree urbane. Nel 2015 la rivista internazionale ArtReview lo ha inserito nella lista dei 30 artisti più interessanti della sua generazione (Future Greats). Tosatti è inoltre direttore artistico della Quadriennale di Roma e l’unico artista chiamato a rappresentare l'Italia alla prossima Biennale dell'Arte di Venezia. A dialogare con lui ci sarà Simona Campus, storica dell'arte e curatrice per i musei artistici dell'Università di Cagliari.