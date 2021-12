"Vivere la Terra" per 4 giorni a Vallermosa

Organizzare a Vallermosa uno degli appuntamenti del Festival è per noi un occasione di comunicare nel miglior modo possibile, a un vasto pubblico, la cultura, la storia, le tradizioni e le bellezze di un paese che ha tantissimo da mostrare. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per aver sposato e lavorato al progetto e la Pro Loco di Vallermosa per il fondamentale appoggio che non viene mai a mancare in occasioni come questa”. A Vallermosa il Festival Vivere La Terra farà tappa per ben quattro giornate. La prima, venerdì 17 dicembre, alle 17:00 vedrà l’inaugurazione dell’atteso Murales dell’Artista Lorenzo Muntoni, realizzato in via Santa Maria / Piazza Padre Pio con il prezioso contributo della Consulta Giovanile di Vallermosa. Alle 16:00, invece, sarà la splendida e suggestiva casa museo Montis ad aprire le porte a turisti e curiosi con delle esclusive visite guidate e con i Laboratori dei Saperi Locali, un occasione per apprendere direttamente dalla bocca dei protagonisti i segreti della costruzione dei Giogus Antigus e delle Launeddas, e con l’Esposizione di prodotti Eno-gastronomici e artigianato del territorio.





“Venerdì 17 e sabato 18 – ci anticipa Spiga – sarà possibile visitare con dei tour organizzati i cortili e gli ambienti interni di Casa Montis, un perfetto esempio restaurato di architettura rurale della zona dove per l’occasione sarà aperta una mostra etnografica temporanea”. Un tema, quello della valorizzazione delle comunità rurali della Sardegna che troverà ulteriore approfondimento nel corso del Convegno Turismo Rurale: opportunità e prospettive in programma venerdì 17 alle ore 18 nei locali della Sala Teatro, con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Vallermosa, dell’Ass.ne Città della Terra Cruda, dell’Ass.Ne Città dell’Olio, del GAL Sulcis Campidano, del Consorzio Turistico L’altra Sardegna, della Comunità del Cece di Musei, del CEAS Vallermosa e dell’ANCI Sardegna. Sabato 18, per Vallermosa, sarà una giornata ricca di appuntamenti ed eventi. Si inizierà la mattina, alle ore 9.30, con la ripresa a Casa Montis delle Visite Guidate e la riapertura dei Laboratori dei Saperi Locali e si concluderanno la sera con le esibizioni itineranti, a partire dalle ore 18.00, dei Mamutzones di Samugheo e dei Tumbarinos di Gavoi e con gli immancabili, visto il periodo, Mercatini di Natale con la vendita di prodotti enogastronomici e artigianali del territorio.





Strade che si arricchiranno di luci e colori anche grazie ai tanti presepi rionali. “I laboratori dei saperi locali di sabato 18 – ci racconta il Sindaco Spiga - saranno dedicati alla tradizione della panificazione e alla costruzione dei cestini, due arti in cui i nostri antenati eccellevano e che accompagneranno i visitatori all’appuntamento delle 19:00, quando nella Sala del Teatro Comunale in via Salvo D'Acquisto lo chef Davide Bonu si esibirà con uno showcooking* incentrato sulla preparazione di alcuni piatti tipici locali e dove gli esperti di Cucina.Eat offriranno una degustazione di vini pregiati*. Permettetemi inoltre di ricordare, sempre Sabato 18 dicembre l’inaugurazione del Forno di Comunità e Laboratorio del Pane, realizzato interamente in terra cruda grazie al lavoro dei soci della Pro Loco”. “Come Amministrazione Comunale di Vallermosa – conclude Spiga - abbiamo voluto aggiungere alle iniziali tre giornate un quarto appuntamento in programma domenica 19 dicembre con la première del film documentario Lussu con alcune scene girate proprie a Vallermosa e con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, un allestimento completo nel cuore del paese per la gioia dei più piccoli”. L’appuntamento di Vallermosa con il Festival Vivere la Terra si concluderà con una grande festa il giorno di Santo Stefano. Il 26 dicembre, all’interno della Chiesa Parrocchiale di San Lucifero, gli americani Karla KJ Jones & Sound Of Praise omaggeranno i presenti con un suggestivo e imperdibile concerto di musica Gospel.





ufficioprogettazione@ assoentilocali.it indicando nome, cognome e numero di telefono dei partecipanti. * Per la partecipazione allo Show Cooking dello Chef Davide Bonu e alla degustazione di vini a cura di Cucina.Eat è necessario prenotare inviando una mail aindicando nome, cognome e numero di telefono dei partecipanti.

Venerdi 17, sabato 18, domenica 19 e domenica 26 “Vivere la Terra” fa tappa a Vallermosa Quattro intense giornate animeranno il paese di Vallermosa con visite guidate, degustazioni, musica live, artigianato, convegni e cinema. Il Festival “Vivere la Terra” è arrivato al suo terzo appuntamento. Venerdì 17, sabato 18, domenica 19 e domenica 26 a Vallermosa si terrà il terzo appuntamento del Festival Vivere La Terra, un’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” che comprende i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC ed è organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. “L’obiettivo del Festival Vivere la Terra – ci racconta Francesco Spiga, sindaco del Comune di Vallermosa e Presidente dell’Unione dei Comuni – è quello di promuovere il nostro territorio in tutte le sue mille peculiarità.