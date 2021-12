Cagliari: al Brigada la presentazione di "Chiaroscuro"

L’appuntamento, inserito nell’ambito della rassegna “Jazz 4 the Masses”, avrà inizio alle 20.30 e vedrà Mulas al pianoforte, affiancato da Alessandro Atzori al contrabbasso e Pierpaolo Failis alla batteria, rodati compagni di viaggio con i quali l’artista di origini nuoresi condivide da anni numerosi progetti e palcoscenici, e con cui nel tempo ha sviluppato una rara e profonda complicità artistica. Il lavoro raccoglie undici tra i brani più rappresentativi nel vasto repertorio di Mulas, vere e proprie fotografie musicali, che si succedono delicatamente come le pagine di un album denso di ricordi. Il disco è stato registrato presso “La Lavanderia studio”, con la preziosa collaborazione di Michele Palmas e Flavio Laconi. L’album è prodotto da Vannuccio Zanella e dallo stesso Mulas (che ha curato insieme ad Andrea Locci il mixing e mastering e tutti gli arrangiamenti), con il progetto grafico di Ondemedie e le fotografie di Sara Deidda.





Rinviata a data da destinarsi per sopraggiunti problemi tecnici, invece, la presentazione del disco prevista per martedì 22 dicembre al Jazzino di Cagliari. L’ARTISTA– Mauro Mulas nasce a Nuoro nel 1977 e inizia fin dalla tenera età lo studio del pianoforte; a otto anni suona e si esibisce con la band di uno zio che lo porta a conoscere ed esplorare il rock, il blues e il jazz. Questa si rivela un'esperienza determinante per la sua formazione e crescita culturale, particolarmente arricchente nell'approccio con la musica. Il rock progressive è il comune denominatore dei suoi primi esperimenti musicali: con il gruppo Entity, da lui fondato, incide due demo (nel 1999 e nel 2002) e un album, "Il falso Centro", pubblicato nel 2013. Mulas ha studiato al Conservatorio di Musica di Cagliari, conseguendo nel 1999 il compimento inferiore di composizione sotto la guida del Maestro Franco Oppo e la laurea di primo e secondo livello in musica elettronica nel 2007 con Sylvian Sapir ed Elio Martusciello. Con jazzisti del calibro di DaveLiebman, John Taylor, Steve Lacy, Paolo Fresu, Roberto Cippelli e Peter Waters ha approfondito lo studio di pianoforte jazz, dedicandosi alla composizione e all’arrangiamento.





Il suo variegato bagaglio di esperienze vanta collaborazioni sul versante jazzistico con musicisti come Flavio Boltro, Dario Deidda, Max Ionata, Massimo Moriconi, JoyGarrison, M'Organ Quartet, Paolo Nonnis Big Band, Massimo Ferra Organ Trio, tra gli altri, ma anche in ambiti musicali diversi, con il cantautore Flavio Secchi, il gruppo hip pop Balentia, le cantanti Antonella Ruggiero e Lisa Hunt. Intensa anche la sua attività in studio di registrazione come turnista, performer, produttore e tecnico del suono.

Sarà il palcoscenico del Brigada, locale di riferimento nella scena culturale cagliaritana (in via Molise 58), a ospitare domani (giovedì 16 dicembre) la presentazione di “Chiaroscuro”, il nuovo disco del pianista e compositore Mauro Mulas, pubblicato lo scorso novembre per l’etichetta GT Music Distribution.