Cultura Scuole civiche di musica: nuove risorse dalla Regione

Programmare le risorse necessarie per gli interventi riguardanti i Comuni singoli o associati per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole civiche di musica. Lo ha stabilito l’Assessore Andrea Biancareddu che destina 1 milione e 850 mila euro al fine di concorrere alla diffusione sul territorio regionale dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani. Per l’anno scolastico 2021/2022, sono state presentate per ora 41 istanze di finanziamento. Il Servizio competente sta ultimando le istruttorie delle domande pervenute. Il termine per la rendicontazione del contributo relativo all’anno scolastico 2020/2021 è stato prorogato e per questo, attualmente, non sono pervenuti all’Assessorato tutti i dati relativi agli allievi frequentanti i corsi