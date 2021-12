Tutti i premiati del Babel Film Festival

Di seguito l’elenco dei premi assegnati al termine della 7 a edizione dell'evento culturale.



Premio Maestrale Miglior Lungometraggio (6.000 euro)

Ndoto Ya Samira - Il sogno di Samira di Nino Tropiano

Premio Maestrale Miglior Documentario (2.500 euro)

Talking Dreams di Bruno Rocchi

Premio Maestrale Miglior Cortometraggio (2.500 euro) – ex aequo

Male fadau di Matteo Incollu

Mira sa dì di Andrea Cannas

Premio Speciale del Babel film Festival

Otra Mano di Agu Netto

Premio Diari di Cineclub

Mateoren Ama di Aitor Arregi e Jose Mari Goenaga

Premio FEDIC Cagliari

Con la S maiuscola di Marco Spanu

Premio AAMOD

Prima che arrivi l’estate di Francesco Di Martino

Premio Ostana

Arbores di Francesco Bussalai

Premio del Pubblico FICC - Federazione Italiana dei Circoli del Cinema

Emilia di Cristina Guillen

Premio Italymbas

Maialetto della Nurra di Marco Antonio Pani

Premio Umanitaria

Stolen Fish di Gosia Juszczak

Premio Diritto di Parola

Silent Heat di Lucienne Venner

Premio One Wor(l)d (ax aequo)

Isole di Mario Brenta e Karine De Villers

Bosch i Morata, sempre els quatre di Miquel Notari e Rafa Alborch

Premio UniCa

La desapariciòn di Jonathan Millet



Menzione speciale Miglior Lungometraggio

Lùa Vermella di Lois Patino

Menzione speciale Miglior Documentario

Boca de culebra di Adriana Otero

Menzione speciale Diritto di Parola

Artiko di Josu Venero e Jesus Mari Lazkano

Menzione speciale UniCa

Do you think God loves immigrant kids, mom? di Rena Lusin Bitmez