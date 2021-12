Alghero: mercoledì in Cattedrale concerto del violinista Paolo Morena - Al piano Alessandro Cappella

Durante la serata il Maestro Morena sarà accompagnato al pianoforte da Alessandro Cappella Concertista, docente di pianoforte presso il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo. Alessandro Cappella svolge attività concertistica, in particolare nella musica da camera. Nel 1997 ha vinto in duo con il violinista Paolo Morena il primo premio assoluto al concorso di Musica da Camera “Città di Genzano di Roma. Il concerto è inserito nel ricco calendario eventi per il Cap D’Any de l’Alguer. l'accesso consentito solo con Green Pass Rafforzato Prossimo appuntamento con gli eventi a cura dell’Accademia Bernardo de Muro, il 19 dicembre a Tempio Pausania, presso il teatro del Carmine, con il recital del Tenore Francesco Demuro, star internazionale della lirica,in occasione del 140° della nascita di Bernardo De Muro.

Continua l’attività culturale dell’Accademia Bernardo De Muro di Tempio Pausania, il prossimo evento in programma vede protagonista la città di Alghero. Il 15 Dicembre presso la Cattedrale di Santa Maria Immacolata alle ore 20,30. Saranno il violinista Paolo Morena accompagnato al pianoforte da Alessandro Cappella i protagonisti di INITINERE per la stagione concertistica 2021. Un concerto omaggio alla città catalana particolarmente cara a Paolo Morena Primo Violino dell’Orchestra Sinfonica di Macao, già primo violino a Tenerife e Pechino, ha un repertorio vastissimo che spazia dagli autori più classici a opere prime di compositori contemporanei, tra i quali spicca il Premio Oscar Luis Bacalov che per lui ha composto lo splendido “Concerto Tango” per violino e orchestra.