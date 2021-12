Cultura Rinnovamento totale per Nova Euphonia: la corale sassarese diventa "In Voce”

Grandi novità per l’Insieme Vocale “Nova Euphonia”, corale sassarese caratterizzata dalla passione per le colonne sonore, guidata dal Direttore Artistico Marco Garrucciu e diretta dal M. Luca Sirigu. Dopo aver festeggiato lo scorso settembre i dieci anni di attività, l’associazione corale ha deciso di rinnovare totalmente la propria immagine, prendendo il nome di Coro “In Voce”. Un’operazione di rebranding dell’insieme vocale voluta dall’associazione guidata dal Presidente Sarah Manca, che interessa non solo il nome e il logo dell’associazione, ma anche il repertorio, totalmente rinnovato. Una scelta che aiuterà il coro anche a distinguersi da altre realtà simili presenti nel territorio. “Quando si ha a che fare con la musica, l’esigenza di rinnovarsi costituisce la costante di qualsiasi progetto artistico a lungo termine. Soprattutto nel mondo delle corali, la continua interazione tra persone porta nuove influenze e prospettive. Da un punto di vista artistico, per noi l’esigenza di una nuova veste era nell’aria già da tempo: il rinnovamento del repertorio, la rinascita della corale dopo due anni difficili e la ritrovata stabilità a livello di organico sono i motivi principali di questa scelta.” dice Marco Garrucciu, Direttore Artistico: “Il nostro nuovo nome rappresenta senza dubbio l’inizio di un nuovo corso, che, insieme alla consapevolezza del percorso alle nostre spalle, ci proietta verso il futuro carichi di una gran voglia di fare musica”. Il grande esordio sarà il 29 dicembre, per il concerto “Note di Natale” che si terrà nella Chiesa di Sant’Agostino, dove il coro ha stabilito la sua sede delle prove in questi tempi di pandemia grazie all’ospitalità della Parrocchia e del Gremio dei Viandanti. La corale è aperta a tutti coloro che avessero desiderio di unirsi al progetto musicale di In Voce. Per chiunque fosse interessato, oltre alla giornata di audizioni aperte del prossimo gennaio, sarà possibile fissare appuntamento contattando la mail coraleinvoce@gmail.com o la pagina Facebook.