Alghero: recital di Pier Luigi Alvau dedicato a Fidel Carboni

Quest’anno peraltro la rassegna si impreziosisce delle esecuzioni alla chitarra classica di Gabriele Loriga, docente negli Istituti statali cittadini. I testi che verranno interpretati da Pier Luigi Alvau nella serata di lunedì 13 dicembre sono stati tratti dalla pubblicazione di Fidel Carboni “Amor i Amors” edita ad Alghero nel 2018.Di professione insegnante elementare (oggi in pensione). La sua poesia è intrisa di ricordi dell’infanzia e soprattutto degli amori familiari che col passare del tempo maturano anche nell’amore per la propria donna. Da sempre impegnato nella difesa della lingua , scrive quasi tutta la sua opera poetica -e principalmente i suoi migliori poemi- in algherese.





Non a caso nel 1982 è stato con altri sette benemeriti -dei quali soltanto tre sopravvivono- fondatore della Scuola di Algherese diretta per oltre trentacinque anni dal compianto don Antonio Nughes. Da 43 anni a questa parte è stato ed è ancora il curatore del calendario in algherese, che da un paio d’anni a questa parte vanta anche qualche imitazione. Ha pubblicato numerose delle sue poesie (oltre 3.500!) sia in libri che in riviste. È stato anche premiato ed ha avuto riconoscimenti in vari concorsi letterari a livello locale, regionale e continentale. Le sue opere sono contenute in diverse antologie italiane e catalane.

Lunedì 13 dicembre Pier Luigi Alvau propone come terzo appuntamento della stagione 2021-22 della rassegna I LUNEDÌ CON LA POESIA il recital dedicato alle opere di Fidel Carboni (*). La rassegna continua la propria programmazione inaugurata lo scorso novembre con la nuova formula che prevede una prima televisiva a diffusione regionale su Catalan TV (h. 21,00 e 23,00) ed il lunedì successivo il recital dal vivo presso la biblioteca dell’Obra Cultural (h. 19,30), oltre alla replica televisiva sulla stessa rete sempre alle h. 21,00 e 23,00. I LUNEDÌ CON LA POESIA passano indenni da certi fragori momentanei e d’occasione. L’iniziativa, proposta fin dal suo nascere con caparbia sobrietà e con forzati limiti (va rimarcato che non vi è alcun intervento economico né da parte pubblica né da parte privata), prosegue con dignità e professionalità i suoi programmi, da sempre apprezzati dalla critica e sempre di più dal qualificato settore di pubblico che l’iniziativa di Pier Luigi Alvau ha saputo attrarre e coinvolgere.