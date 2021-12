Babel Film Festival: masterclass con Luca Bigazzi

Il Festival si concluderà domani, sabato 11 dicembre, con l’ultima masterclass e le premiazioni da parte delle giurie che dovranno assegnare 13 riconoscimenti. Il programma di oggi. Sono cinque i film in programma oggi, venerdì 10 dicembre, a partire dalle ore 15: “Do you think God loves immigrant kids, mom?” di Rena Lusin Bitmez; “Prima che arrivi l’estate”, di Francesco Di Martino; “Abse`ncies”, degli studenti catalani di Cinema en cursy; “Boca de culebra” della regista messicana Adriana Otero Puerto; “Amuka - L’e´veil” di Antonio Spano`. Per la “Babel Academy” sale in cattedra Luca Bigazzi, direttore della fotografia tra i più prolifici e premiati del panorama italiano.





Il vincitore di 7 David di Donatello racconterà il suo metodo di lavoro e si addentrerà negli aspetti della collaborazione tra regista e direttore della fotografia. L’incontro con Bigazzi si terrà questo pomeriggio alla Cineteca Sarda, in viale Trieste 126 a Cagliari a partire dalle ore 14.30. L’ultima masterclass si svolgerà invece domani, sabato, al T-Hotel, dalle 9.30 alle 12.30: protagonista la sceneggiatrice Lara Fremder. La “Babel Academy” è organizzata in collaborazione con Associazione Ordet e Fondazione Sardegna Film Commission. Eventi speciali. La giornata di oggi prevede altri due eventi speciali inseriti nel cartellone del “Babel Film Festival”.





A partire dalle ore 16 – al T-Hotel – si terrà un convegno internazionale sul tema “La ratifica della Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie. La lunga strada verso i diritti”. Vi partecipano il senatore Gianni Marilotti, Presidente della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio Storico del Senato, Davyth Hicks, Direttore generale dell’European Language Equality Network (ELEN), Gianclaudio Bressa, senatore, relatore per la Ratifica della Carta Europea, e i senatori Albert Lanièce, Tatjana Rojc ed Elena Testor. Il moderatore sarà lo studioso Marco Stolfo, dell’Università di Udine. A chiudere la serata, alle ore 21.30, il concerto con Jonathan Della Marianna (launeddas), Carlu Boeddu (organittu diàtonicu), Gavino Murgia e i Tenore Goine di Nuoro. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Asso`tziu C.A.M.P.O.S.

