Cultura Tissi: anteprima del festival Letterario Sas Puntas

Tissi punta ancora una volta sulla cultura e in occasione degli eventi di fine anno in sinergia con l’amministrazione comunale di Tissi, venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 17:00 presso la Biblioteca comunale “Antonio Ruju”, Catartica Edizioni presenta una anteprima del Festival Letterario Sas Puntas, la cui terza edizione è attesa per il prossimo anno a partire dal mese di maggio. A introdurre l’editore Giovanni Fara e Francesca Solinas. Ad animare la serata saranno i reading con brani editi e inediti di: Amantia Martinelli (Luana Farina), Cristian Augusto Grosso accompagnato alla chitarra da Sabrina Meloni e Zaira Zingone. Saranno letti per l’occasione alcuni testi tratti dai libri editi dalla Catartica Edizioni: “Caos ed Equilibrio” (Autori Vari), “Le vene, l’anima. Il sangue l’anarchia” di Cristian Augusto Grosso e “Andai nei boschi” di Zaira Zingone Tra gli ospiti il dr. Antonio Contu dell’Associazione di Oncoematologia “Mariangela Pinna” O.n.l.u.s di Sassari Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza.