La storia sarda sbarca nello Stivale: gli studenti del Piemonte studieranno i nuraghi

La straordinaria iniziativa, che apre nuove opportunità per la conoscenza e la divulgazione della nostra storia antica e fa seguito al master per le scuole sarde, nasce grazie al partenariato della Fondazione Sardegna, che sottoscriverà il protocollo dell’iniziativa con il suo Direttore Generale Carlo Mannoni, del Banco di Sardegna, che ha aderito con il suo Presidente Antonello Arru e dell’Assessorato regionale alla PI, che sarà presente con l’assessore Andrea Biancareddu. Per l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, sarà presente il Direttore, Fabrizio Manca, che spiegherà perché è importante insegnare la storia sarda agli studenti del resto dell’Italia.

Venerdì 10 dicembre, alle 11.30, a Cagliari, nella sede della Fondazione Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2, “La Sardegna verso l’Unesco” presenterà il master junior sulla civiltà nuragica che, per la prima volta, attraversa il Tirreno per sbarcare nelle scuole superiori del Piemonte. Venerdì, per la prima volta, si parlerà della civiltà nuragica con lo sguardo rivolto fuori Sardegna, proponendone lo studio ai ragazzi delle scuole piemontesi, esportando i valori della nostra identità che, sempre più, rappresentano una scommessa per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile, che possa cambiare il futuro della nostra Isola.