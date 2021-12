Villanova Monteleone: "Fogli d'autunno" chiude con "Come le foglie d'autunno"

Un paese assai legato ad Arquer, come può leggersi nel racconto “Jana”, ambientato a Mon- tesu: “Non pochi cittadini di Arquer, infatti, traevano le loro origini da madri e padri, nonne e nonni, bisnonne e bisnonni di Montesu. Ed anche laddove la discendenza poteva apparire dispersa tra tanti contributi di gene- razioni e di amori, l’appartenenza a tale comunità riusciva ogni volta a riemergere come un legame indelebi- le”. “Jana” è una storia d’amore e magia che vede come protagonisti due giovani, Nina di Montesu e Sandro di Ar- quer.





Il loro rapporto amoroso pare guidato al suo nascere e nei suoi sviluppi da una magia, e l'amore tra i due è così dirompente che una sera, Sandro, facendo ritorno felice da Montesu ad Arquer crede di percorrere non più i consueti cento tornanti che separano i due centri abitati, ma un lungo e perfetto rettilineo. Nel racconto ha un ruolo determinante Jana, una delle janas che vivono nelle domus di Monte Attentu, vicino a Montesu, la cui figura aleggia per tutta la storia attorno ai due giovani sino al loro divenire adulti. Il racconto è pervaso del- la magia dell’amore ma anche dell'amore come magia che pare guidare il cammino comune dei protagonisti. Dopo i saluti del sindaco Vincenzo Ligios, l'autore dialogherà con Pinuccia Sechi. Introduce e coordina il presidente della Pro Loco Pietro Fois.

Undici storie che rievocano nell'autore esperienze vissute nelle quali realtà e fantasia riescono ad intrecciarsi in una narrativa accattivante e ricca di suggestioni. Sullo sfondo i luoghi dell'infanzia più cari all'autore (i luoghi dell’anima), tra i quali Arquer (Alghero), Santa Lu- cia (Santa Teresa Gallura), San Giorgio (San Gavino Monreale) e Montesu (Villanova Monteleone), quest’ultimo appena sfiorato in gioventù dallo scrittore eppure da lui tanto amato e che così ricorda nell’introduzione ai racconti (I protagonisti): “E, perché no, sentiremo di nuovo l’uggioso freddo del paese di collina immerso nel profondo silenzio delle sere invernali, mentre respiriamo l'acre profumo dei ciocchi arden- ti nei caminetti”.