Ai titoli di coda, a Sant'Antioco, la 17ma edizione di Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei

Boushra, una delle giovani ragazze siriane che in Libano raccolgono patate, dopo una lunga giornata di lavoro nei campi torna a casa per scoprire che proprio quel giorno la sua adolescenza sta per finire. È la trama di Trumpets in the sky, del regista, sceneggiatore e produttore palestinese Rakan Mayasi (Palestina/Libano, 2021, 15'). Menzione d'onore al Toronto film festival 2021. In Pour que rien ne change, del regista corso Francescu Artily (Francia, 2020, 25'), dopo una lunga assenza, Marie decide di tornare nella sua casa di famiglia per presentare il compagno da cui aspetta un figlio. Premio Miglior regista e migliore attore al Pharos Best Inspiration Film Festival, il cortometraggio ha avuto anche una menzione speciale della stampa al Festival les Nuits MED u Filmu Cortu. Ne L'avversario, del romano Federico Russotto (Italia, 2021, 18'), Aureliano e Simone sembrano appartenere a due mondi diversi. Parlano poco, la loro lingua comune è la scherma. Ad ogni affondo metteranno alla prova il loro talento e la loro lealtà. Due menzioni speciali: al festival capitolino Alice nella Città e al Fano International Film Festival. Nel Kosovo del dopoguerra, spinti dall'ambizione di riportare in vita il loro amato sport, due giocatori locali vagabondano da un'oscura località all'altra portando con sé gli unici averi della loro squadra: i tavoli da ping-pong.





È la storia di Pa Vend (Displaced), di Samir Karahoda (Kosovo, 2021, 15'), menzione speciale al Sarajevo Film Festival. Ultimo corto in visione, From the balcony, film d'animazione di Aris Kaplanidis (Grecia, 2020, 12'). La protagonista è una una signora di mezza età che trascorre tutto il suo tempo sul balcone di casa a osservare il mondo del suo quartiere ateniese e interviene in tutto ciò che accade nel suo campo visivo. Le persone che passano davanti al suo palazzo e i suoi vicini si rendono conto che qualsiasi cosa facciano, lei li osserva e interviene. Alcuni sono sorpresi, ma la maggior parte si infastidisce. Film pluripremiato nel 2021 ai festival ellenici Drama International Film Festival e Animasyros International Animation Festival.

Il festival organizzato nella cittadina del Sud Sardegna dal Circolo del Cinema "Immagini" (FICC), con la direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic. Mercoledì 8 dicembre, la giornata di chiusura prende il via alle 13 con l'ultimo live streaming sui canali Facebook e Youtube di Passeggiando con gli autori: l'attrice Marta Bulgherini, conduttrice di questa edizione del festival, intervista i suoi ospiti in collegamento, stavolta, dalla spiaggia Coecuaddus. Alle 17.30, nella Sala Consiliare del Comune, parte la proiezione dell'ultima tranche di cortometraggi della sezione portante del festival, Intrecci Mediterranei. Presenti in sala i registi Federico Russotto, Francescu Artily e Alix Ferraris, direttore artistico del Festival les Nuits MED u Filmu Cortu con cui Passaggi d'Autore ha avviato una collaborazione attraverso la rete di cooperazione COPMED, e Ersilia Gagliardi, executive producer per Briciolafilm di Destinata coniugi Lo Giglio. Otto i film brevi in visione. Si comincia con Destinata coniugi Lo Giglio, di Nicola Prosatore (Italia, 2021, 11'): un uomo che si presenta come agente della camorra ritira una busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il modo per essergli vicino. Selezionato al festival internazionale di Roma, nella sezione dedicata alle giovani generazioni, Alice in città 2021. In Precieux, film d'animazione di Paul Mas (Francia, 2020, 13'), Julie non può entrare nella sua scuola; ma, l'arrivo di Emile, un bambino autistico, cambierà tutto. Premio Anima della critica 2021 e gran premio competizione internazionale al Trickfilm, Stuttgart Animation Film Festival, gli ultimi due allori nel suo palmares. Quest'anno ha vinto invece il premio speciale della giuria per la sceneggiatura al Sundance Film Festival e come miglior cortometraggio straniero al Valladolid International Film Festival, The criminals; il film di Serhat Karaaslan (Turchia, 2021, 24') è ambientato in un paese della Turchia, dove una giovane coppia cerca privacy. I due vengono rifiutati da un albergo perché non hanno il certificato di matrimonio. Quando pensano di avere trovato una soluzione, la situazione sfugge di mano.