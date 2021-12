Sassari: La Belle Epoque di Giovanni Tola - In consiglio la presentazione

Coordinerà Pier Luigi Rubattu giornalista di “La Nuova Sardegna”. L’iniziativa editoriale, che gode del patrocinio del Comune di Sassari e della collaborazione del quotidiano “La Nuova Sardegna”, cade alla vigilia di tre ricorrenze importanti nel loro insieme per la realtà locale sassarese: i 130 anni di storia del quotidiano “La Nuova Sardegna”, i quarant’anni di attività dell’Associazione “Mondo X-Sardegna” voluta da padre Salvatore Morittu, i quarant’anni della Carlo Delfino editore.





Il lavoro di Giovanni Tola, incentrato sulla storia di Sassari, che è luogo di riferimento per le iniziative del giornale, di padre Morittu, della Casa editrice, offre alla curiosità dei lettori gli avvenimenti del primo Novecento sassarese ? anni non facili nei quali la città mostrava di saper avanzare in campo economico e culturale, aprendosi alle innovazioni ? nell’augurio che, seguendo quell’esempio, si possa riportare Sassari ai tempi della Belle Époque. Per l’occasione il ricavato dell’iniziativa editoriale sarà devoluto all’Associazione “Mondo X-Sardegna”.

Giovedì 9 dicembre, alle 18.30, nella sala del Consiglio a Palazzo Ducale, il sindaco di Sassari Nanni Campus, padre Salvatore Morittu dell’associazione “Mondo X-Sardegna” unitamente all’autore Giovanni Tola e all’editore Carlo Delfino presenteranno il libro SASSARI La Belle Èpoque. 1900-1912.