Alghero: straordinario riconoscimento all'istituto di via Biasi: ora Scuola Esaminatrice Cambridge

Lo studio delle lingue straniere e, in particolare, dell’inglese e le competenze che vi si conseguono sono una realtà fondata, oggettiva, documentata che permette ai nostri alunni/e anche di misurarsi, ogni anno, con partner europei attraverso la piattaforma eTwinning, costola del progetto europeo Erasmus Plus. Quello della nostra Scuola è stato un percorso che ha mosso i primi passi con il progetto “Lettrice in classe”, unico esperimento cittadino in una Scuola Media negli anni ‘90 con il docente di disciplina inglese e francese affiancati da quelli di madrelingua. Da lì un crescendo, nuove sfide, stessa passione: le prime certificazioni acquisite, il titolo di Scuola eTwinning che, da quest'anno scolastico, troneggia all'ingresso della nostra Scuola Media ed ora Scuola Esaminatrice Cambridge, proiettano il nostro istituto in una dimensione europea, inserendolo, a pieno titolo, in una cornice cosmopolita.





Con una punta di orgoglio condividiamo con tutta la comunità cittadina questo nuovo traguardo che ci ha permesso di mantenere quanto promesso alle famiglie in occasione dei nostri Open Day a.s. 2021-22 e che ci incoraggia a prendere altri impegni con i nuovi alunni/e che frequenteranno la Scuola Secondaria di I grado dell’IC 3 di Alghero dall’a.s. 2022-23. Cogliamo qui l'occasione per invitarvi nelle giornate del 4 e 11 dicembre e del 15 gennaio a visitare la nostra scuola (ore 10,00-12,00) in cui il laboratorio linguistico è solo una delle tante offerte formative con cui cerchiamo di rispondere alla domanda delle famiglie. Forte impulso viene dato infatti all’approfondimento umanistico, a quello scientifico, artistico, musicale, sportivo e, altra preziosa punta di diamante, a quello informatico e della robotica, che proprio in questi giorni ha trovato completezza con l'acquisizione della stampante 3D. Convinti che ogni alunno/a vada sostenuto, supportato e accompagnato - conclude la nota - alla scoperta delle sue attitudini ed inclinazioni, in una scuola di tutti e per tutti, vi aspettiamo!2

Eccezionale giornata per la Scuola Secondaria di I grado di via Biasi dell'IC n.3 di Alghero, dal giorno 26 novembre ufficialmente investita del ruolo di Scuola Esaminatrice per il conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge in lingua inglese. Un riconoscimento raggiunto dopo anni di impegno , fanno notare in una nota dalla n.3, "che consacra la Scuola quale Istituto cittadino non solo all'avanguardia nello studio delle lingue straniere, ma con il più alto numero di certificazioni acquisite dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze: solo quest’anno l'English Centre ha attribuito al nostro istituto cento certificazioni, 100, un numero e un dato a riprova della serietà e dell'impegno profusi in anni di lavoro che hanno coinvolto tutta la nostra comunità scolastica.