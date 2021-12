Sassari: inaugurato il Premio Nazionale delle Arti - Presente la ministra Maria Cristina Messa

Il luogo è il Museo Mas.Edu, di via Pascoli, che da opificio industriale si è trasformato in un laboratorio di ricerca artistica, e già da qualche anno è gestito dall’Accademia. “Il Premio nazionale delle arti è un progetto importante. E dobbiamo fare si che diventi un punto forte della migliore tradizione italiana” - ha spiegato il Ministro Messa. “I lavori realizzati dai ragazzi, da tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa selezione, vanno in questa direzione. I giovani artisti si distinguono per creatività e originalità. Viaggi vissuti e rivisti fondendo sentire e saperi, artigianalità e abilità, visioni e competenze che con leggerezza raccontano anche del tempo pandemico. Sono opere a cui i ragazzi sono arrivati - conclude il Ministro - tramite i percorsi formativi delle nostre istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Percorsi di eccellenza. E queste opere ne sono la testimonianza”.





Per il PNA XV sono state oltre 250 le opere pervenute da tutte le Accademie italiane e da alcuni Conservatori di musica. Centotrentasei, invece, quelle selezionate dalla giuria formata dall’estetologo Luciano Nanni, dallo storico dell’arte Gianfranco Maraniello e già direttore del MAMbo, Museo d’Arte Moderna di Bologna, e del Mart Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, e da Mara Delpero, regista e autrice dell’acclamato film “Maternal”. Per la sezione restauro la giuria è stata composta da Giovanna Cassese, Presidente ISIA e docente di storia dell’arte dell’Accademia di Napoli, Giorgio Auneddu, restauratore, storico dell’arte e già docente accademico, Maria Paola Dettori, responsabile del patrimonio storico-artistico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.





“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi” diceva Proust. – spiega il direttore dell’Accademia Sironi, Antonio Bisaccia- Senza questi nuovi occhi il viaggio, questa gracile creatura impossibile da abitare, non è che l'esternazione di un tragitto, di un trasporto, di una manciata di tempo che si riduce a un’andata con ritorno. Il Premio nazionale delle arti rappresenta un viaggio di assoluta importanza nel percorso che la nostra accademia sta compiendo. La presenza e l’apprezzamento del ministro Messa rappresentano per noi motivo di orgoglio e una spinta a fare sempre meglio nell’ambito della formazione artistica.” Solo tredici i premiati, invece. Tra questi, anche un’allieva dell’Accademia Sironi, Caterina Tanchis nella sezione audiovisiva di narrazioni e creazioni con il cortometraggio dal titolo “Viaggio”.





“Il viaggio come spostamento. C’è chi transita per un bosco, chi si sposta su una spiaggia, chi corre tra dune ventose, chi percorre un mappamondo con le dita e la mente - spiega la motivazione- Il viaggio come attraversamento che genera incontri e scambi: scarpe altrui vengono indossate, si ereditano valigie come passaggi di testimone. Il viaggio come perdita, continua sostituzione, nostalgia”. Il PNA, e la mostra del Mas.Edu. lo dimostra tangibilmente, non è solo un evento espositivo ma il corollario di tutti i percorsi formativi e di ricerca delle Accademie di Belle Arti italiane. Istituzioni al crocevia di una maturità che stanno dimostrando di aver raggiunto, nell’idea che ogni opera d’arte sia, insieme, un nuovo viaggio.





Elenco dei premiati

CULTURA Giuntoli Valentina -Accademia di Carrara-Titolo dell’opera: Vaga anima mea Gesso e foglia oro, cemento e legno 2021, cm. 50x50x160

ARTI GRAFICHE Bellanova Stefano -Accademia di Firenze -Titolo dell’opera: 100% italiano Stampa digitale su carta blueback e vernice luminescente/catari frangente 18 manifesti cm. 100x70 2021

FOTOGRAFIA .Uskova Anastasia -Accademia di Milano -Titolo dell’opera: Pertiche Calotipo e stampa alla carta salata cm 20x25, 2021

PITTURA :Milenkoska Marijana -Accademia di Macerata-Titolo dell’opera: ID BO852423 Olio su tela, legno, stampa su tela e acrilico , 2021

DECORAZIONE:Neri Veronica -Accademia di Frosinone-Titolo dell’opera: Senza titolo Materiale organico decomposto e plexiglass su tavola cm. 100x70x5, 2021

ARTE ELETTRONICA:Miracapillo Alessandro -Conservatorio di Bari -Titolo: Please set a password Digital art, Web Art, Audio/Video Tempo reale





VIDEOINSTALLAZIONI:Mattozzi Eleonora -Accademia di Roma -Titolo: La neve la senti tua solo per un giorno Video a 3 canali, HD, colore, sonoro 1920 x 1080, 2021 Durata 4,25 min.

PRODUZIONE AUDIOVISIVA DI NARRAZIONI E CREAZIONI:Tanchis Caterina-Accademia di Sassari -Titolo: Viaggio Video – durata 9,54’ 2020

OPERE INTERATTIVE:Grassi Serena-Titolo dell’opera: Private Installazione, schermi LCD, raspberry, sensori di movimento, cartone Durata: m.01/07

SCENOGRAFIA TEATRALE, CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA:Arena Giovanni-Accademia di Catania Titolo dell’opera: L’ora in cui non sapevamo niente l’uno dell’altro – Peter Handke Elaborazione foto.plastico video / 2020-21 .tempo 2’ 13





PNA RESTAURO Profilo Formativo Professionalizzante PFP1 Materiali Lapidei e derivati. Superfici decorate dell’architettura Giusti Marika -Accademia di Bologna -Titolo: “Interventi su opere in cemento armato della seconda metà del Novecento. Il caso dell’ex Liceo e del Teatro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna”

PNA RESTAURO Profilo Formativo Professionalizzante PFP2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti - Lessi Sara-Accademia di Bologna PNA RESTAURO Profilo Formativo Professionalizzante PFP5 Manufatti librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale” Destro Marta -Accademia di Milano

