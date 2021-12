Babel Film Festival rende omaggio a Ugo Pellis

A introdurre l’incontro saranno il regista Paolo Carboni e il produttore ed editore Tore Cubeddu. Saranno proiettati tre film: “12 aprile”, di Antonello Deidda, realizzato nel 2021; “Santamaria”, di Andrea Deidda, sempre del 2021; e “S’acàpiu de su sòriche de arbore sardu”, di Fabrizio Vella, realizzato tra il 2005 e il 2021. Il concorso Kentzeboghes è una costola importante del progetto Babel e promuove la realizzazione di prodotti cinematografici “parlati in sardo”, interpretando nel modo migliore il progetto di costruzione della memoria linguistica e visiva dei sardi. I film in concorso. Sono 64 i film che partecipano al “Babel Film Festival”. Le giurie sceglieranno le opere da premiare tra 16lungometraggi, 49 documentari e 23 cortometraggi fiction. Le opere che si contendono il riconoscimento più prestigioso, il Premio Maestrale, sono 21 e le vincitrici saranno scelte dalla Giuria presieduta dal regista Alberto Negrin.





All’interno del Festival sono inseriti anche altri 6 Premi: il “Premio FICC”, assegnato dalla Federazione Italiana Circoli del Cinema, il “Premio Umanitaria”, assegnato dal pubblico della Società Umanitaria in Italia (sedi di Milano, Roma, Napoli, Cagliari, Alghero e Carbonia), il “Premio Cineclub Fedic di Cagliari”, in collaborazione con Cineclub Fedic Cagliari, il “Premio ITALYMBAS”, il “Premio AAMOD” con la collaborazione dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e il “Premio Diari di Cineclub”, in collaborazione con Diari di Cineclub di Roma. Ieri e oggi sono stati proiettati, alla Cineteca Sarda di Cagliari, i film che concorrono ai Premi FICC e Umanitaria e sono stati raccolti i voti dei giurati. Gli organizzatori del BFF. “Babel Film Festival” è organizzato e promosso dalla Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Assòtziu Babel, Areavisuale e Terra de Punt.





Numerose le istituzioni patrocinanti: il Consiglio d’Europa, il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Parlamento Europeo, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari. Gli altri enti e organismi coinvolti nel Festival sono: la Società Umanitaria, l’European Language Equality Network (ELEN), l’A.A.M.O.D. Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, il “Premio Ostana – scritture in lingua madre”, la Federazione Italiana dei Circoli dei Cinema (FICC), la Rassegna Cinematografica “Evò ce Esù” di Martignano, il Cineclub Fedic di Cagliari, l’Università di Cagliari, l’Associazione Campos, l’Università di Catania, Documentaria Festival del Cinema Documentario.

La 7a edizione del concorso cinematografico dedicato alle lingue minoritarie in programma dal 6 all’11 dicembre al T-Hotel di Cagliari, oggi 3 dicembre renderà omaggio a Ugo Pellis (1882-1943) letterato, fotografo e insegnante friulano, con un incontro al quale parteciperà il regista Dorino Minigutti, autore de “L’atlante della memoria”, documentario ambientato in Sardegna, Friuli e Piemonte. L’appuntamento è alle ore 10, nell’aula 16 del Polo umanisticodell’Università di Cagliari, in via Is Mirrionis 1. Sarà proiettato il documentario e, oltre a Dorino Minigutti, interverranno gli studiosi Duilio Caocci, Maurizio Virdis e Giulio Paulis. In serata, a partire dalle 19.30 al Cinema Greenwich, in via Sassari a Cagliari, ci sarà invece la proiezione dei film realizzati dai vincitori della 4a edizione del “Premio Kentzeboghes” 2021.