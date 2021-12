Alguer: venerdì la presentazione del Calendario Algherese - Una preziosa eredità di Don Tonino

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°





Lo Centre cultural “Antoni Nughes” – Escola de alguerés “Pasqual Scanu” comunica que és eixit lo nou calendari alguerés 2022 editat per Edicions de l’Alguer. Lo calendari realitzat, com sempre, del mestre Fidel Carboni, enriquit en la enforra de l’obra pictòrica del mestre Manlio Masu, cumpli així 43 anys de vida. Lo calendari és sempre de més, un preciós instrument de història, de cultura, de tradicions de la nostra comunitat . : En los sous fulls se poden trobar, oltres als noms dels dies i dels mesos, receptes de la cuina tradicional algueresa, poesies, endevinalles, maneres de diure, nóticies històriques de la ciutat, informacions útils sobre los monuments, les iglésies, i altro encara. Sabem tots que un calendari té lo valor simbòlic de marcar lo temps, aqueix calendari, però, és diferent, és particular, és la testimoniança de l’afecte, de l’amor, del respecte que Fidel Carboni i lo “Centre Cultural Antoni Nughes” – Escola de alguerés “Pasqual Scanu” tenen per la nostra cultura i per la nostra llengua.





És lo mateix mestre Fidel Carboni que, a través del calendari, nos arrecorda que, nosaltros algueresos, tenim un deute amb les generacions futures i tenim de contribuir a la sobrevivència de aqueix món lingüístic i cultural que és una hereditat preciosa. Lo dia tres de desembre a les 18.00, a la sede de la Universitat de les Tres Edats, carrer Sàsser, 179, lo calendari siguerà presentat a la ciutat. Sigueran presents Antoni Torre, president del “Centre Antoni Nughes”, Francesc Ballone, director de l'Escola d'Algueres, i Sarvatore Izza, director de les Edicions de l'Alguer,. La tardada inclou també un moment musical amb la participació de Daniela Mulas, Mario Mulas i del mestre Valentino Cubeddu.

Sappiamo tutti che un calendario ha il valore simbolico di misurare il tempo, questo calendario, però, è differente, è particolare, è la testimonianza dell’affetto, dell’amore, del rispetto che Fidel Carboni e il “Centre Cultural Antoni Nughes” hanno per la nostra cultura e la nostra lingua. E’ lo stesso mastro Fidel Carboni che, attraverso il calendario, ci ricorda che noi algheresi abbiamo un debito con le generazioni future e dobbiamo tutti contribuire alla sopravvivenza di questo mondo linguistico e culturale che noi abbiamo ricevuto come una preziosa eredità. Il giorno tre di dicembre, alle ore 18,00, presso la sede dell’Università delle Tre Età, il calendario verrà presentato alla città. Saranno presenti, Antonio Torre, presidente del “Centre Cultural Antoni Nughes”, Francesco Ballone, direttore della Scuola di Algherese Pasqual Scanu e Salvatore Izza, direttore delle “Edicions de l’Alguer”. La serata sarà arricchita da un momento musicale che vedrà la partecipazione di Daniela Mulas, Mario Mulas e del maestro Valentino Cubeddu.