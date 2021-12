Cultura Ossi: venerdì sera la presentazione dei "Vampiri Urbani" di Paolo Lubinu

Venerdì 3 dicembre, a Ossi, presso l'Alex Bar, alle 19,30, si terrà la presentazione del libro “Vampiri Urbani” di Paolo Lubinu. Saranno presenti assieme all'autore: Mary Jo Intermontes Cherchi, Francesca Arca e Manuela Muzzu L'evento è organizzato da Catartica Edizioni in collaborazione con la Biblioteca Comunale Di Ossi e Alex Bar Vampiri Urbani, uscito per per la collana Urban Jungle il 15 ottobre scorso, è la nuova opera letteraria firmata dal sassarese Paolo Lubinu. La presentazione non sarà convenzionale, come promettono gli organizzatori sulle loro pagine social: https://fb.me/e/2aqve2fon Il libro Essere un vampiro, un mostro, è l’unica vera chance di libertà rimasta al mondo, ma bisogna vivere a New Orleans per capirlo. New Orleans è il quartiere dei disagiati, degli immigrati, dei pazzi ed è molto probabile che sia nella tua città: qui potrai conoscere Denise, una mayasa buona che regala sogni paradisiaci ai tossici in overdose e alle prostitute o ai trans “che non ne possono più della vita e dei cazzi degli altri”. Potrai conoscere Eva, Signorina, Porcello e altri gentili antisociali che ti aiuteranno a cambiare, a trasformarti, a essere il geniale mostro che sei. Casomai fossi interessato, nel quartiere c’è una speciale agenzia funebre che offre funerali e sepolture anticipate a depressi cronici e sognatori molesti: perché bisogna lasciarsi seppellire almeno una volta per essere liberi. Perciò, se non credi tanto nell’ordine e nella vacua normalità sarai sempre il benvenuto. Altrimenti è meglio non mettere mai piede a New Orleans. L’autore Paolo Lubinu è il direttore editoriale di Underground X, una rivista di musica e cultura indipendente fondata insieme ad alcuni amici nel 2010. Qui sono apparsi alcuni suoi racconti e fumetti. Nel 2014 è uscita per Underground Experiment la raccolta illustrata Racconti Urbani e nell’anno successivo è stata la volta del suo primo romanzo, Jesù Cristu ‘Etzu, un esperimento bilingue ai limiti della legalità. Da un suo racconto, Il gabbiano, è nato uno spettacolo teatrale che negli anni l’autore ha prodotto e rieditato in varie forme; l’ultima come chitarrista e performer. Collabora come editor con la giovane casa editrice maxottantotto edizioni e come sceneggiatore con alcuni registi sardi. Di recente si è cimentato nella regia e il suo cortometraggio, Luci della notte, è stato selezionato per un festival nel New Jersey. Paolo dice di non avere nessun vuoto da colmare. Scrive perché è pieno di storie.