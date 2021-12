Villanova Monteleone: a Su Palatu i misteri di Monte Minerva - Il libro di Carla Cossu

Verrà infatti presentato il libro “L’estate delle spie – I servizi segreti americani in Sardegna nel 1943”. Il volume, frutto di una accurata e meticolosa ricerca documentale presso gli archivi americani, racconta di due missioni di spionaggio finora inedite organizzate dai servizi segreti americani in Sardegna nel giugno e nel settembre del 1943. Lo scopo di queste temerarie incursioni, chiamate in codice “Bathtub”, era quello di organizzare una prima resistenza armata contro il nazifascismo. Tuttavia, sullo sfondo, vi era anche il dualismo tra gli inglesi e gli americani rispetto al futuro dell’Italia e della Sardegna.





La prima missione aveva anche la finalità di confondere i tedeschi dal vero obiettivo degli alleati, ovvero lo sbarco in Sicilia che avvenne qualche giorno dopo. Le cinque spie fatte sbarcare nella costa nord occidentale dell’Isola sarebbero dovute arrivare nella tenuta villanovese di Monte Minerva per prendere contatti con Don Peppino Diaz, evidentemente ritenuto figura affidabile per gli americani. Ma il gruppo, che annoverava anche due sardi originari di Ozieri, sbagliò l’approdo, venne catturato dagli italiani e tenuto prigioniero fino ai giorni immediatamente successivi all’armistizio.





Ma che cosa hanno a che fare le spie americane con Villanova Monteleone e la tenuta di Monte Minerva? Quali intrecci tra don Peppino Diaz e il russo Michail Bakunin e i reali d’Italia? Ne parleremo proprio a Villanova Monteleone. L’appuntamento è per venerdì 3 dicembre alle ore 18,30 nella sala “Angelo Diez” a Su Palatu ‘e sas Iscolas. Dopo i saluti del presidente della Pro Loco Pietro Fois e del sindaco Vincenzo Ligios, dialogherà con l’autrice il giornalista e scrittore Vindice Lecis, estensore anche della postfazione al libro. Coordinerà la serata Salvatore Meloni.

Sarà la scrittrice e storica oristanese Carla Cossu la protagonista del quinto appuntamento della rassegna letteraria “Fogli d’Autunno”, promossa dalla Pro Loco di Villanova Monteleone con il patrocinio dell’amministrazione comunale.