Ultimo appuntamento di "El cicle Gaudì a l'Alguer" - Sabato al Quarter di Largo San Francesco

Lis è un’adolescente che sogna di diventare un'artista circense. Trascorre le sue giornate con le amiche e con il fidanzato. La fine dell'estate, però, le riserverà enormi sorprese che la porteranno a rimettere tutto in discussione. Premio Gaudí come miglior attrice non protagonista a Laia Marull al XII Premis Gaudì In ottemperanza alle misure di prevenzione COVID-19 è richiesta la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 079974375 alghero@umanitaria.it





Il film è vietato ai minori di 18 anni Benvolgut/benvolguda, La Innocència, de Lucía Alemany sarà la nostra última cita amb el cinema Català del Cicle Gaudí T´esperem dissabte 4 desembre 2021 a les 19.00 hores Sala Conferències Lo Quarter. Lis és una adolescent que somia en convertir-se en una actriu de circ. Passa els seus dies amb les seves amigues i el seu xicot. La fi de l'estiu, però, li reservarà grans sorpreses que la portaran a posar-ho tot en dubte. Premi Gaudí com a millor actriu no protagonista a Laia Marull als XII Premis Gaudí En conformitat de les normes de seguretat i prevenció COVID-19 és obligatòria la reserva. Informació i reserves: 079974375 alghero@umanitaria.it No recomanada a menors de 18 anys

