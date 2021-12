Sestu "spinge" la civiltà nuragica verso l'Unesco - Mostre e iniziative culturali

Dal 2 al 6 dicembre, la città di Sestu ospiterà la mostra sulla civiltà nuragica, che sarà visitabile presso le Scuole Medie di Via Dante e le Scuole Primarie di Via Verdi.





In contemporanea, si svolgeranno le iniziative di sensibilizzazione degli studenti sestesi. L’archeologo Nicola Dessi, esperto in comunicazione, avrà un incontro con le classi quinte elementari e seconde medie, giovedì alle 9.00 presso la stessa aula consiliare, per raccontare la storia e il fascino dell’antica civiltà nuragica.

Giovedì 2 dicembre, alle 11, nell’aula del Consiglio comunale di Sestu, il Presidente di Sardegna verso l’Unesco Pierpaolo Vargiu, insieme alla sindaca di Sestu, Paola Secci e all’Assessora alla Pubblica Istruzione, Roberta Recchia presenterà l’evento “Io apro all’Unesco” a sostegno del progetto che, attraverso l’inclusione della civiltà nuragica all’interno del patrimonio dell’umanità, vuole individuare un nuovo modello di sviluppo sostenibile per la Sardegna, fondato sulla identità profonda dei sardi.