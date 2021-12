Alghero la vera storia dell'Ospedale Marino

L’opera contiene documenti inediti dell’algherese Giuseppe Alberto Larco, grazie al quale si dà l’avvio alla realizzazione dell’Ospizio Marino di Alghero con l’obiettivo di eliminare una discriminazione sociale nei confronti dei bambini algheresi. Il libro nasce con l’intento di far conoscere meglio la figura del benefattore algherese e, soprattutto, per descrivere, attraverso i documenti reperiti a seguito di ricerche archivistiche, come è nato l’Ospizio Marino di Alghero sorto nei primi anni del Novecento nei bastioni Pigafetta.





Fra i documenti pubblicati vi è una lettera autografa inedita di Giuseppe Alberto Larco, una sorta di “testamento sociale” in cui indica minuziosamente le sue precise volontà in merito alla realizzazione della struttura sanitaria. Pertanto già dal 1912 Alghero poteva vantare la presenza di due strutture ospedaliere: l’Ospedale Civile ospitato nei locali dell' ex convento delle Isabelline e, a fianco, la nuova struttura dell'Ospizio Marino.





Da evidenziare il fatto che l’attuale Ospedale Marino, è al centro del dibattito pubblico non solo per paventate ipotesi di vendita a privati, ma soprattutto per le trasformazioni sanitarie e gestionali; infatti l’ennesima riforma sanitaria prevede il suo passaggio all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e ciò desta perplessità sul futuro del Marino non solo in ambito politico ma anche da parte degli operatori sanitari e soprattutto dei cittadini che necessitano, da tempo, di adeguate prestazioni sanitarie.





L’opera è stata pubblicata dall’associazione Òmnium Cultural de l’Alguer grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e con la collaborazione di Panoramika Editrice che ne ha curato l’impaginazione e la stampa. Il libro verrà presentato dallo studioso algherese Antonio Budruni; l’incontro sarà coordinato da Carla Valentino, vicepresidente dell'Òmnium Cultural de l’Alguer. Per partecipare alla presentazione è necessario prenotarsi inviando una email a: omnium.alguer@gmail.com, o inviando un messaggio whatsapp al numero 347 9381764 e possedere il green pass.

Il prossimo venerdì 3 dicembre alle ore 17,00, presso la Sala Conferenze del Quarter nella omonima Piazza, ad Alghero, verrà presentato al pubblico il libro di Stefano Campus “Come nasce l’Ospizio Marino di Alghero”.