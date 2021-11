Stagione Lirica Sassari: si chiude con la Vedova Allegra

Storia e curiosità della “Vedova” saranno raccontate dalla musicologa Paola Cossu. All’incontro saranno presenti, inoltre, il presidente dell’Ente Concerti, Antonello Mattone, il direttore d’orchestra Sergio Alapont e i registi dell’allestimento di scena a Sassari, Renato Bonajuto e Andrea Merli.





Un grande classico mai inserito finora nella Stagione lirica sassarese del de Carolis, l'operetta in tre parti debuttò nel 1905 a Vienna, in lingua tedesca (Die lustige Witwe il titolo originale) e in italiano nel 1907 al Teatro Dal Verme di Milano. Tratta da "L'attaché d'ambassade" di Henri Meilhac, racconta il giocoso intreccio d'amori all'ambasciata parigina dell'immaginario Paese del Pontevedro, che si concluderà con l'immancabile lieto fine.





L’operetta sarà proposta al Teatro Comunale venerdì 3 dicembre alle 20,30 e in replica domenica 5 dicembre alle 16,30. Il botteghino del Comunale resterà aperto con orario 10-13 e 17-20, online sul sito enteconcertidecarolis.it.

La vedova allegra, notissima operetta di Franz Lehár e ultimo appuntamento della Stagione lirica 2021 dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” sarà presentata domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 11 nella Sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, in piazzale Cappuccini.