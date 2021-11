L'Uomo degli Alberi di Tore Manca arriva al Citiplex Moderno di Sassari

Il film è stato ideato e realizzato in oltre due anni di lavorazione in tutta l'isola, in forma autoprodotta e indipendente, senza l'ambizione di volere, ma solo di essere, con l'obiettivo di sensibilizzare e risvegliare l'amore per la natura maltrattata e abusata, in particolare quella della Sardegna, ferita da incendi e speculazioni edilizie, residui d'industria e servitù militari, attraverso una ricerca artistica a 360° nata dalla volontà di far convivere diversi linguaggi tra cui la poesia, il cinema, la pittura, la danza e la musica.





La pellicola è una metafora onirica della Vita, affronta il complicato rapporto fra uomo, ambiente e tecnologia, anticipando, prima della pandemia, le riflessioni ed esigenze emerse in questo periodo di grande incertezza e inquietudine, e lo fa attraverso un racconto e un gesto semplice e umile, ma proprio per questo illuminante e sovversivo, come quello di piantare un seme e aver cura e attenzione di un albero, senza escludere il prossimo.





L'opera d'arte visiva, presentata al Solaris Film Festival di Nizza e al Museo Nivola di Orani, si è aggiudicata diversi premi italiani ed europei, fra cui: Best Narrative Film; al London Eco Film Festival di Londra, "Best Narrative Film al Lazio Green Film Festival di Sezze e Golden Earth al GeoFilm Festival di Cittadella. Per informazioni e prenotazioni cinema.moderno.sassari@gmail.com – www.cityplexmoderno.it .

Continua il percorso di “The Man of Trees”, il suggestivo e originale progetto cinematografico e ambientale, scritto e diretto dal regista Tore Manca per la produzione materia e liberamente ispirato al racconto di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”, che mercoledì 1 e lunedì 6 Dicembre, sarà presentato a Sassari al Cityplex Moderno. Alle proiezioni, organizzate dalla compagnia Meridiano Zero per la terza edizione della rassegna cinematografica “Visioni Parallele”, saranno presenti il regista sassarese Tore Manca e gli interpreti: l'ossese originario di Giave Bruno Petretto, le tempiesi Daniela Tamponi e Matilda Deidda e il ploaghese Giovanni Salis.