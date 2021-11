Alghero: quella maledetta notte del 43 in un brano di Claudia Crabuzza - "Lluna i Pols" nel "La nit de San Pasqual" (bilingue)(video)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°





LLUNA I POLS (LA NIT DE SANT PASQUAL) Lluna i pols (La nit de Sant Pasqual) és la cançó original escrivida de Claudia Crabuzza amb música de Fabio Sanna per lo documentari dirigit de Marco Antonio Pani ‘La nit de Sant Pasqual’ que reconta la nit del bombardament de l’Alguer, lo 17 de maig de 1943. La cançó posa l'atenció sobre la vida dels carrers de l’Alguer Vella, los peus descalços a les ginquetes (les pedres antigues del paviment del centre històric) dels minyons que juguen aguardant que la guerra s’acabi, les mares que amaguen la preocupació, les bombes dels pescadors que se confundin amb aquelles dels avions. L’última bomba deixarà entrar la lluna i la pols a una cuina, despagant la veu dels minyons. Les bombes obrin també noves placetes a L’Alguer Vella, pels minyons que un dia hi jugaran. La vida continua.





Testo Claudia Crabuzza

Musica Fabio Sanna Claudia Crabuzza voce

Gianluca Geronimo Gadau cuatro e chitarra

Fabio Manconi fisarmonica

Registrato e mixato nel giugno 2021 al Apache Studio (Sassari) di Gianluca G. Gadau.





La Nit de San Pasqual è una miniserie web di genere documentario che racconta, con la voce dei sopravvissuti, la storia del bombardamento anglo-americano che il 17 di maggio del 1943, la notte di San Pasquale, colpì il centro storico di Alghero, uccidendo circa centocinquanta civili, la metà dei quali in tenera età. In un'altalena di racconti, foto e filmati d'epoca, musica e animazioni pittoriche, la serie serve anche per raccontare la vita quotidiana del centro storico di Alghero nei tempi andati, quando la semplicità e la solidarietà erano più che valori radicati, l'unico modo di vivere possibile.





Claudia Crabuzza è nata ad Alghero. Nel 2000 ha fondato il gruppo Chichimeca, pubblicando tre dischi con la casa discografica Tajrà ( Barbari del 2003, Luce-nur EP del 2005 e Cuore? Del 2012 ). Nel corso degli anni ha collaborato come interprete e autrice con vari artisti in ambito nazionale come Tazenda, Pippo Pollina, Mirco Menna, Il Parto delle nuvole pesanti, Dr Boost e con la band messicana La Carlota e in duo con la chitarrista classica Caterinangela Fadda ha dato vita a Violeta Azul, omaggio alla canzone americana che si è aggiudicato il Premio Maria Carta.





Negli ultimi anni ha tenuto numerosi concerti in Catalogna presentando il disco – documentario Un Home del País dedicato al cantautore Algherese Pino Piras. Nell’ ottobre 2014 è stata ospite del Premio Tenco dedicato alle Resistenze. L'8 aprile 2016 è uscito il primo disco solista, Com un soldat, pubblicato in lingua catalana di Alghero dall'etichetta catalana Microscopi, che si è aggiudicato la Targa Tenco 2016 per il miglior disco in dialetto e lingue minoritarie, oltre al Premio per l'interpretazione a Botteghe d’autore 2016 e una menzione per il miglior testo con L'altra Frida al Premio Parodi 2016. Nel 2017 è stato selezionato dai Premios Min della musica indipendente tra i migliori dischi internazionali pubblicati in Spagna nel 2016. Sta attualmente lavorando alla traduzione delle canzoni e alla autobiografia di Violeta Parra e a un nuovo disco dedicato alle opere del Premio Nobel sardo Grazia Deledda.

Esce oggi Lluna i Pols ( luna e polvere ) il brano originale scritto da Claudia Crabuzza per il documentario diretto da Marco Antonio Pani “La Nit de San Pasqual” che racconta la notte del bombardamento di Alghero, il 17 maggio 1943. La canzone pone l'attenzione sulla vita nelle strade del centro storico di Alghero, l’Alguer vella, i piedi scalzi sulle ginquetes ( i caratteristici ciottoli che formano la pavimentazione della città vecchia) dei bambini che giocano aspettando che la guerra finisca, le madri che nascondono la preoccupazione, le bombe dei pescatori che si confondono con quelle degli aerei. L'ultima bomba lascerà entrare la luna e la polvere in una cucina, spegnendo la voce dei bambini. Le bombe aprono anche nuove piazzette ad Alghero vecchia, per i bambini che un giorno ci giocheranno. La vita continua.