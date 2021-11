Cultura Orosei: "I segni del passato" - Mostra dedicata a Salvatore Deidda

Prenderà il via Sabato, 4 dicembre, nella sede del Monte Granaticu di Orosei, la mostra dedicata al fumettista sardo, Salvatore Deidda, che ha firmato albi della portata di Martin Mystere e Orient Express, solo per citarne alcuni. È organizzata dal Centro Studi G. Guiso e ha per titolo "Segni dal passato". L' inaugurazione si terrà alle 18 con le relazioni della presidentessa del Centro Studi Guiso, Carmine Deidda; dell' architetto e organizzatore della mostra, Salvatore Carboni; e del fumettista, Manuelle Mureddu. Oltre all' esposizione delle tavole originali di Salvatore Deidda - insieme alla memorabilia raccolta in questi anni dai curatori- si terrà un laboratorio di fumetto, aperto a tutti e curato da Salvatore Leone. Il laboratorio si terrà il 5 e l' 8 dicembre dalle 16 alle 18. La mostra invece durerà otto giorni dal 4 al 12 dicembre con i seguenti orari di apertura: Mattino 10,30-12 Pomeriggio 17,30-20