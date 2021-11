Nuovo appuntamento invernale del tour di Jacopo Cullin: a Cagliari dal 20 al 22 dicembre

Per poter accedere a tutti gli spettacoli sarà obbligatoria l’esibizione del super green pass (certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19). L’organizzazione comunica che sarà garantito il rimborso ai soggetti impossibilitati a recuperare le date degli spettacoli precedentemente acquistati. Chi vorrà, potrà ottenerlo rivolgendosi al Circuito Boxoffice Sardegna entro il 5 dicembre 2021.





"È inutile a dire!" è uno spettacolo scritto sapientemente dalla penna di Cullin, capace di muoversi sul delicato confine tra ironia e comicità, dando spazio alla riflessione su alcune tra le principali tematiche che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l'essere umano. In scena Cullin interpreta tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu), scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo. Ad affiancarlo sul palco l'attore Gabriele Cossu, collega, amico e collaudata spalla, con la parte musicale affidata ai rodati compagni di viaggio Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso. Le grafiche dello spettacolo sono curate dall'artista sardo Giorgio Casu (in arte Jorghe), con le foto di Damiano Picciau. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’artista (www.jacopocullin.com) o i canali del Circuito Boxoffice Sardegna.

Arriva un’altra data ad arricchire la tournée invernale di "È inutile a dire!", il nuovo spettacolo dell’attore e regista cagliaritano Jacopo Cullin, pronto a riabbracciare il suo pubblico tornando in scena dopo la pausa forzata causata dalla pandemia. Lo spettacolo andrà in scena dal 20 al 22 dicembre a Cagliari (date già sold out), e proprio a causa delle tantissime richieste pervenute, vivrà un quarto appuntamento nel capoluogo isolano nel giorno dell’antivigilia di Natale, giovedì 23 dicembre. La vendita dei biglietti (al costo di 27,5 euro più prevendita) sarà aperta dalla giornata di lunedì 29 novembre a partire dalle ore 10. Si avvicinano al tutto esaurito, inoltre, le date del 27 dicembre al Teatro Verdi di Sassari e del 3 gennaio al Teatro Eliseo di Nuoro.