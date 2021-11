Domenica annullo filatelico per Grazia Deledda

A questo proposito Poste Italiane ricorda che il 27 settembre 2021 è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo della scrittrice premio Nobel per la letteratura, nel 150° anniversario della nascita, e che per l’occasione è stata realizzata, ed è tuttora disponibile, una cartella filatelica, in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, e una busta primo giorno di emissione, oltre al bollettino filatelico. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Nuoro Crispi / Sportello filatelico Piazza Francesco Crispi, 8 – 08100 Nuoro (tel. 0784 245298) Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it “L’annullo filatelico che Poste Italiane ha realizzato per domani in occasione di “Sas Cortes de Gràssia” – dichiara il responsabile provinciale Andrea Madeddu – è un doveroso omaggio al valore universalmente riconosciuto della figura di Grazia Deledda e più in generale ribadisce la forte attenzione dell’Azienda al territorio anche attraverso la Filatelia, che con le molteplici iniziative e la varietà della sua offerta culturale, storica e artistica ha saputo in questi ultimi anni allargare l’interesse oltre i confini degli appassionati e dei collezionisti”

In occasione della manifestazione “Autunno in Barbagia 2021”, Poste Italiane attiverà domenica 28 novembre, un servizio postale temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Autunno in Barbagia – Sas Cortes de Gràssia – 150° - Grazia Deledda”. Con lo speciale annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane allestita presso Casa Chironi, in Piazza Su Connottu, dalle ore 10.00 alle 16.00 (ingresso con accesso regolamentato), dove saranno disponibili anche i francobolli per l’affrancatura.