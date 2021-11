Prima nazionale a Cagliari per "Elegia delle cose perdute"

La serata sarà introdotta e coordinata dalla giornalista Giulia Clarkson. Dopo la prima nazionale a Cagliari il film sarà proiettato a Carloforte il 3 dicembre 2021 al Teatro Cavallera in via Roma n. 6 alle ore 18.00. Ispirato al romanzo I poveri dello scrittore portoghese Raul Brandao, il film si avvale inoltre della speciale partecipazione dell'attore Antonio Piovanelli, di Bonaria Ghidoni e Loredana Parrella e della presenza di Sara Angius ed Elisa Zedda.





“Un progetto sul tema dell’esilio che ha la forma della nostalgia, della memoria come materia che determina la traccia delle nostre radici e identità, sviluppato all’interno di un intenso percorso triennale di residenze con Interconnessioni e che ora vede la luce anche in questo mediometraggio”, spiega il regista Mazzotta. Prodotto e interamente girato in Sardegna, Elegia delle cose perdute ha trovato la sua geografia d'elezione tra le case campidanesi di Settimo San Pietro e Dolianova, la spiaggia e il mare di Kal'eMoru, il rifugio Don Bosco a Cagliari e lo stagno di Sal'e Porcu a Oristano e conosce più formati di fruizione, essendosi concretizzato anche in una produzione in situ e in un libro fotografico in uscita per l'editore Elisso.





Il progetto, esito di un processo creativo, è finanziato dalla Regione Sardegna (Progetti per l’insediamento e sviluppo delle residenze artistiche “Artisti nei Territori” per il triennio 2018/2020) con il sostegno di MIC (Ministero della Cultura), Regione Piemonte, Fondazione di Sardegna, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna, Comune di Settimo San Pietro, Comune di Selargius, Comune di Quartucciu, Ce.D.A.C Sardegna_circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo e realizzato anche grazie alle cooperative Specus e Bios che hanno reso possibile l'ampio coinvolgimento della cittadinanza.





Per partecipare alla prima nazionale a Cagliari del film Elegia delle cose perdute e alla replica del 3 dicembre a Carloforte è necessario prenotarsi tramite la mail tersicoreat.off@gmail.com, indicando nome e cognome, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale e la propria residenza in modo da poter garantire il tracciamento come richiesto dalla legge per il protocollo anti-Covid. Per la prenotazione della prima nazionale a Cagliar: - tel. 070 275304 – 328 9208242 Per la prenotazione della proiezione a Carloforte: tel. 347 9054753 – rif. Ritziero Moretti

Il film Elegia delle cose perdute verrà proiettato a Cagliari al Teatro dell'Ersu di via Trentino sabato 27 novembre alle ore 18:00 in prima nazionale, dopo l'anteprima al Festival di danza contemporanea Oriente Occidente di Rovereto. In sala la direttrice artistica di Tersicorea, organizzatrice e curatrice di Interconnessioni, Simonetta Pusceddu, il regista e coreografo Stefano Mazzotta, direttore della compagnia Zerogrammi di Torino, il co-regista Massimo Gasole, il direttore della fotografia Damiano Picciau, il fonico Emanuele Pusceddu e alcuni degli otto interpreti - danzatori: Alessio Rundeddu, Amina Amici, Damien Camunez, Gabriel Bedoes, Manuel Martin, Miriam Cinieri, Lucrezia Maimone e Simone Zambelli.