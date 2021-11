I Barbariciridicoli in viaggio: "partiti" oggi da Macomer - Le 10 tappe del Festival Pantheon Eventi

Il festival teatrale organizzato dalla Compagnia I Barbariciridicoli quest’anno prevede 10 appuntamenti che si svolgeranno principalmente tra Ottana e Orani ma con tappe anche in altre comunità del territorio. Si parte oggi 26 novembre a Macomer, con “Masquerada”, uno spettacolo d’improvvisazione e di animazione teatrale, appositamente allestito per il Festival dalla Compagnia organizzatrice, e che veicolerà in modo originale, con i suoi esilaranti personaggi en travest,i la promozione e la pubblicizzazione del Festival sul territorio attraverso la tecnica della guerrilla marketing.





Lo spettacolo sarà replicato a Ottana e a Nuoro (il 27.11), a Ghilarza (il 29.11) e ad Orani (il 01.12). Il 4 dicembre, a Ottana, uno degli eventi clou con Pippo Franco e il suo “Non ci resta che ridere”: un viaggio tragicomico affrontato con l’ironia sottile, acuta ed intelligente che contraddistingue da sempre il comico romano, che qui riflette sulla felicità e celebra lo humor come ancora di salvezza in un mondo alla deriva. Il 5 dicembre sarà la volta di Fabrizio Fontana. Colonna portante di programmi come "Zelig", “Le iene” e “Striscia la Notizia”, il camaleontico Fontana presenterà a Orani “Non solo tont”, una galleria dei suoi divertentissimi personaggi, adatti ad ogni tipo di pubblico: da James Tont, l’agente segreto più strampalato del mondo, al concorrente di “Le so.... tutte!”, all’inviato speciale Capitan Ventosa. Stefano Manca, con “Finché sorte non vi separi - Manuale per separandi consapevoli”, sarà invece protagonista il 6 dicembre a Orani, con la presentazione performativa del suo manuale umoristico sulle separazioni matrimoniali. Il suo Libro esce dopo l'anniversario dei 50 anni dalla legge sul divorzio e parla con leggerezza di un tema di, purtroppo, scottante attualità, visto anche quello che succede nella cronaca dei nostri giorni, quando qualcuno non accetta che la sua compagna lo lasci.





Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti a eccezione degli spettacoli di Pippo Franco e Fontana che prevedono un ingresso di 10 € (ridotto per residenti € 5). Infine, come sempre Pantheon Eventi riserva una parte della programmazione ai più piccoli con gli spettacoli “Buon viaggio” degli Actores Alidos e “Cappuzzetto Rozzo” di Abaco Teatro, dedicati rispettivamente alle Scuole materne ed elementari di Orani. La manifestazione è organizzata con il contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, dei Comuni di Ottana e Orani e della Proloco di Orani.

Con la sua XVIII edizione, diventa maggiorenne il festival teatrale Pantheon Eventi che quest’anno avrà l’onore di ospitare Pippo Franco, Fabrizio Fontana e Stefano Manca di Pino e gli Anticorpi. Saranno loro i principali protagonisti di una edizione particolarmente attesa e che, nel pieno rispetto della tradizione del festival, concentra gli spettacoli più importanti nei piccoli centri della Barbagia.