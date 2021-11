Alghero: apprezzata esibizione del Coro Lo Frontuni alla rassegna dei Cori Polifonici

Sotto la direzione artistica e musicale del maestro Francesco Santino Scognamillo, il coro ha eseguito un repertorio di ispirazione popolare algherese.





Davanti a un folto pubblico, il coro “Lo Frontuni” ha suscitato tanta curiosità e tanti attestati di stima. L'apprezzata esibizione del coro ha rappresentato anche una opportunità di promozione del territorio e va segnalato il contributo che Lo Frontuni ha dato per tenere vive le tradizioni locali e regionali, portandole fuori dalla Sardegna.

Il giorno 20 novembre 2021 il coro maschile dell’Associazione musicale “Lo Frontuni” in occasione del X° Anniversario della Fondazione del Coro Polifonico “Sardos in su Coro” di Colle Val D’Elsa (SI), ha partecipato alla 5ª Rassegna di Cori Polifonici “Coros in Coro”.