Cultura Archeologika a Oristano con Isabel Russinova

Proseguono i tour di Archeologica, il progetto pensato dall’assessorato regionale al Turismo, con l'organizzazione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, per promuovere a livello nazionale e internazionale l'immagine della Sardegna e del suo immenso patrimonio archeologico. La terza tappa del viaggio alla scoperta della Sardegna si svolgerà sabato 27 novembre alle ore 18.00, al Teatro Garau di Oristano. Isabel Russinova incontrerà gli appassionati per parlare di comunicazione, storia della Sardegna e potenzialità del turismo archeologico per rilanciare l'immagine dell'isola. Archeologika gode del patrocinio del MiBACT e conta su una proficua collaborazione con le sovrintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali. Archeologika è un viaggio tra i siti archeologici della Sardegna, valorizzando la loro storia e la loro cultura: l'isola si candida così ad essere la principale meta turistica del Mediterraneo legata al passato e all’archeologia.