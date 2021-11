Sabato al Verdi di Sassari Elisa Carta e il suo "S'incontru"

La giovane artista sarda sta quindi percorrendo con successo la strada del mondo dello spettacolo. Il suo album d’esordio “S’incontru”, che da il titolo al concerto, prende spunto dalle tradizioni dell’isola per poi spaziare in un più ampio concetto di incontro come ponte tra i popoli e le loro musiche. A chiudere il cartellone, lunedì 29 novembre, è l’attesissimo spettacolo di Tosca “Morabeza in teatro”. La cantante e attrice romana conduce il pubblico in un viaggio nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano attraverso un dialogo continuo con i suoi musicisti. Tosca interpreta dal vivo i brani dell’album “Morabeza” per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco: miglior interprete di canzoni e migliore canzone con “Ho amato tutto”.





Sul palco l’artista celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli e fra musiche francesi, brasiliane, portoghesi, tunisine e africane ma abbraccia anche nuovi mondi sonori. Il titolo riprende la parola capoverdiana “morabeza” che indica la nostalgia del passato prossimo, la sensazione di sottile dolore che accompagna i momenti più intensi e preziosi della nostra esistenza, la presa di coscienza della bellezza di un presente che apparterrà presto al passato e la certezza della nostalgia che si accompagnerà al ricordo. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21 Ingresso ai singoli spettacoli € 10,00 per Tosca € 18,00 Abbonamento per tutta la rassegna € 30,00. Prevendita Teatro Verdi (lun-ven ore 17-20) Online www.teatroeomusica.it





Come da normativa vigente per l’ingresso a teatro è necessario esibire il green pass

Grande successo per i primi 2 appuntamenti di "Voci di Donna" che hanno visto sul palco del Verdi Ambra Pintore in “Terre del ritorno” e il mix di energia e poesia di “Cantautrici” con Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. La rassegna prosegue, sabato 27 novembre, con Elisa Carta e il suo “S’incontru”. La cantante di formazione jazzistica e di musica cubana ha avuto esperienze in Sardegna, fuori dall’isola e a Parigi, dove ha approfondito lo studio del canto moderno. Finalista del concorso per i nuovi talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi” al Piacenza Jazz Festival, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche regionali e nazionali. L’Unità l’ha definita “una creatura al di fuori di qualsiasi meccanismo”.