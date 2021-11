Alghero: lunedì il recital di Pierluigi Alvau su Fernando Pessoa

(*) La vita di FERNANDO PESSOA (1888-1935) scorre per meno di cinquant’anni in un apparente grigiore. Scapolo, piccolo borghese piuttosto trascurato nel vivere e nel vestire, vincolato per lunghi periodi al gineceo familiare, cultore di studi esoterici, Pessoa si mantiene traducendo lettere commerciali per diverse ditte di Lisbona. Il contributo che riesce a dare allo sviluppo della poesia portoghese del Novecento è però determinante, nonostante le poche pubblicazioni in vita, che oltre a significare comparse sulle riviste dell’avanguardia portoghese includono solo il poemetto Mensagem (1934) e alcune plaquettes di versi inglesi. Tutto si celava man mano in un “baule pieno di gente”, dove per anni si accumularono i testi e si moltiplicarono le figure poetiche immaginate dal poeta. “Da quando ho coscienza di me stesso, mi sono accorto di un’innata tendenza in me per la mistificazione, per la menzogna artistica”: così Fernando Pessoa indicava le vene della sua esperienza letteraria, per noi oggi una delle più rappresentative dell’ambiguità complessa del Novecento.





Dove: Alghero, Biblioteca Obra Cultural, Via Ardoino n. 44

Dopo il lusinghiero avvio dell’XI a stagione (Iª della nuova serie) de I LUNEDÌ CON LA POESIA, Pier Luigi Alvau prosegue il 29 novembre prossimo con la serata interamente dedicata a Fernando Pessoa (*). Facendo seguito alla prima assoluta del recital monografico su Fernando Pessoa, andata in onda lunedì scorso su CatalanTV, ne verrà riproposta la replica alle ore 21,00 ed alle ore 23,00. La stessa sera, ma alle ore 19,30 alla biblioteca dell’Obra Cultural, Pier Luigi Alvau offrirà lo stesso recital “dal vivo” o “in presenza”, che dir si voglia. Per questo appuntamento saranno obbligatori green pass e mascherina. Anche in questa occasione faranno da corollario alle interpretazioni di Alvau le esecuzioni alla chitarra classica di Gabriele Loriga, docente negli istituti scolastici statali e concertista solista.Quando: Lunedì 29 novembre 2021, ore 19,30Dove: CatalanTV, Canale 15 regionale del digitale terrestreQuando: Lunedì 29 novembre 2021, ore 21,00 – ore 23,00Info: Alguer-Culturatel. (+39) 349 3049093e-mail: