Cultura Orune: sabato il concorso di poesia ma non solo - Musica, tenores e ballo sardo

Le Tutto pronto sabato 27 a Orune, per il primo concorso di poesia intitolato" Orune in sos seculos cantanne" evento organizzato dall'associazione culturale Alas in Bolu, col patrocinio del comune di Orune. Le adesioni dei poeti provenienti da tutta la Sardegna sono andate oltre le aspettative. La serata si annuncia ricca di poesia e tradizioni. Comincerà il poeta locale Mario Cherchi cui seguiranno le launeddas con il maestro Bruno Loi e Maria Fogli accompagnati a fisarmonica da Daniele Giglio. In programma l'esibizione di due gruppi di tenores locali, il tenore Nunnale Orune, e i mini tenore Santa Lulla, e ci sarà anche il ballo sardo con i mini folk Santa Lulla. Due giurie , una giuria tecnica e una popolare, giudicheranno i lavori e le prestazioni. Il premio consiste in un cesto di prodotti locali, e un'attestato di partecipazione.